Los propietarios de solares y otros terrenos de propiedad particular que presenten maleza, suciedad y abandono disponen de dos meses para proceder a su limpieza y desbroce. Así aparece en un bando municipal que el Ayuntamiento de Benavente acaba de hacer público. En caso de no hacerlo, el Consistorio hace saber que procederá a la ejecución subsidiaria de dichos trabajos cuyo coste repercutirá posteriormente a los dueños de las propiedades. No sólo eso, sino que éstos también tendrán que hacer frente a una sanción económica al incumplir la ordenanza municipal.

En este sentido, las autoridades municipales recuerdan que, de acuerdo con la Ordenanza Cívica del Ayuntamiento de Benavente en su artículo 18,2, “la limpieza de fachadas, patios de luces, patios de manzana, zonas comunes, solares y otros terrenos de propiedad particular, corresponde a sus propietarios”. Son de hecho quienes están obligados a mantener “en constante estado de limpieza” las diferentes partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública y que, de esta forma, se “consiga su adecuación estética y armonía con el entorno urbano respectivo”.

El Consistorio toma esta medida en respuesta a las numerosas quejas vecinales que se tramitan a lo largo del año y que alertan del “abandono, suciedad y abundancia de maleza que presentan muchos inmuebles en este municipio”, una situación que puede conllevar “la aparición de focos de insalubridad y el riesgo de incendios”.

El problema se suele agravar en la primavera cuando se registran más lluvias y empieza a hacer más calor, unas condiciones meteorológicas que son caldo de cultivo para que la maleza crezca sin control y se generen incendios.