“La gente nos pregunta si lo que pretenden las administraciones es acabar con nosotros. Y la verdad es que muchas veces uno ya casi tiene que responder que creemos que sí, porque otra explicación no tenemos”, asegura José Manuel Ramos, presidente de CEOE-Cepyme en Benavente quien además es el propietario de un hotel restaurante en la ciudad. El anuncio de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, de que el sector hostelero de esta ciudad, bares y restaurantes, así como las salas de juego van a permanecer al menos hasta el próximo martes con la actividad interior cerrada al público vuelve a suscitar el descontento, más aún por la complicada situación económica de muchos negocios que no pueden trabajar al no disponer de terraza.

“Lo tomamos con resignación y bastante angustia. Este anuncio nos deja un poco sin herramientas para seguir funcionando. Limitar a los negocios a trabajar en la terraza, con los días que además estamos teniendo, son parches. La actividad principal ya está con el aforo restringido, así como el consumo en barra. Ahora el cierre total, pues vamos mal”, añadió.

Lamenta Ramos que sobre el sector de hostelería “recaen todas las culpas de la transmisión de la enfermedad y de ahí no salimos. La realidad es otra bien distinta. Nosotros en todo momento hemos cumplido con todas las normas establecidas como frecuencia de limpieza, distancia de seguridad entre mesas, uso de mascarilla … hemos cumplido estrictamente todas las recomendaciones que nos han hecho en sanidad. Pero no sabemos por qué se sigue utilizando nuestro sector como el único culpable”.

Ramos asegura que entiende que haya medidas de control, de higiene y que se hagan inspecciones oportunas para ver quién cumple y quién no cumple. “Pero no entiendo por qué la gente que cumple tenemos que estar paralizando una actividad que es esencial para el tejido productivo de la Comunidad Autónoma, y de Benavente, en este caso”.

Ya el pasado fin de semana tuvieron que cancelar reservas por la celebración del Día de la Madre y algunos de estos negocios se verán afectados también el fin de semana que viene en que comienzan las comuniones. Las familias están optando por trasladar las comidas familiares a restaurantes de la comarca de Benavente.

Con resignación asumen también estos negocios que a pesar de que el día 9 finalice el estado de alarma, el cierre interior de los negocios se mantiene según aclaró ayer la consejera de Sanidad. “El problema es que es demasiado tiempo y no sé si va a quedar alguien para contarlo”.

Discrepancias del alcalde por los datos de incidencia por COVID

Las reacciones no se han hecho esperar al anuncio de la consejera de Sanidad, Veronica Casado, de mantener una semana más el cierre interior de bares y restaurantes, así como de las salas de apuestas, en Benavente al estar la incidencia acumulada por COVID a 14 días en la ciudad por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, pide a la Junta que explique cómo es posible que esta incidencia se haya mantenido en la cifra de 196,77 casos por cada 100.000 habitantes durante tres jornadas seguidas, a pesar de que han ido variando los datos positivos por COVID, “tanto de entradas, como de salidas”. Asegura Huerga que “pediremos que nos lo explique. Hay cosas que no me cuadran” y se pregunta “qué datos manejaron esos días, apra ver posibles discrepancias. Los casos positivos han estado bajando de forma sustancial y sustancioso y hemos comprobado que, a pesar de que la gente con COVID, como resultado de un brote concreto en la ciudad, salió de la cuarentena, no lo hemos visto reflejado en la incidencia”. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, por su parte, ha salido al paso y ha asegurado que “los servicios que recogen los datos hacen un trabajo magnífico, y dedicamos a mucha gente, muchas horas a realizar la recogida de los datos. Por lo tanto, las cifras pueden o no cuadrar pero los datos son los que son y Benavente actualmente está a 168 de incidencia acumulada a 14 días”.

