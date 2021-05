Las reacciones no se han hecho esperar al anuncio de la consejera de Sanidad, Veronica Casado, de mantener una semana más el cierre interior de bares y restaurantes, así como de las salas de apuestas, en Benavente al estar la incidencia acumulada por COVID a 14 días en la ciudad por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes.

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, pide a la Junta que explique cómo es posible que esta incidencia se haya mantenido en la cifra de 196,77 casos por cada 100.000 habitantes durante tres jornadas seguidas, a pesar de que han ido variando los datos positivos por COVID, “tanto de entradas, como de salidas”.

Asegura Huerga que “pediremos que nos lo explique. Hay cosas que no me cuadran” y se pregunta “qué datos manejaron esos días, apra ver posibles discrepancias. Los casos positivos han estado bajando de forma sustancial y sustancioso y hemos comprobado que, a pesar de que la gente con COVID, como resultado de un brote concreto en la ciudad, salió de la cuarentena, no lo hemos visto reflejado en la incidencia”.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, por su parte, ha salido al paso y ha asegurado que “los servicios que recogen los datos hacen un trabajo magnífico, y dedicamos a mucha gente, muchas horas a realizar la recogida de los datos. Por lo tanto, las cifras pueden o no cuadrar pero los datos son los que son y Benavente actualmente está a 168 de incidencia acumulada a 14 días”.

