El presidente de la Diputación, Francisco Requejo, asegura que “el compromiso con el polígono industrial de San Cristóbal es firme” y aclara que “no hay financiación real, como tampoco la había antes, no eran 500.000 euros los presupuestados el pasado año, eso no es cierto, si no que había asignado un euro y si salía adelante nosotros haríamos las modificaciones de crédito para poder incorporarlo con remanentes”. La alcaldesa de la localidad, Leonor González, se había referido a esos 500.000 euros, que fueron comprometidos en el anterior mandato pero que no se consignaron.

“Lo que queremos es invertir ese dinero, pero que se invierta bien. No queremos que vuelva a pasar lo de muchos años atrás que se invertía en polígonos y quedaban ahí parados. La inversión que haga la Diputación tenemos que hacerla en un proyecto más definido al actual. Nosotros pensamos que la primera actuación debemos de hacerla para que se puedan instalar las empresas. Ellos quieren adecuar los terrenos. No podemos hacer una inversión en los terrenos sin tener primero las empresas”.