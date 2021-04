No hay fecha para la licitación de las obras de urbanización del nuevo polígono de San Cristóbal de Entreviñas, incluido en el Programa Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León, junto con el polígono de San Román del Valle, en Villabrázaro, y el Puerta del Noroeste, en Benavente. El desarrollo está paralizado desde hace meses, a pesar de que se ha ido avanzando con todos los trámites administrativos y de que se dispone de los terrenos, puesto que son de propiedad municipal.

Por un lado, Diputación Provincial ha pedido al Ayuntamiento de la localidad que modifique el proyecto técnico para la ejecución de la primera separata, algo que desde la administración municipal no se ha llevado a cabo, a pesar de que se lo comunicó la administración provincial hace ya unos meses. Y es que el Ayuntamiento de San Cristóbal asegura que “no podemos modificar el proyecto porque no sabemos con la financiación que contamos para el desarrollo del mismo. Si tuviéramos un compromiso firme de la cuantía que se espera destinar para este proyecto este año, podríamos hacer las modificaciones que sean necesarias, pero no sabemos a qué cuantía atenernos”, explicó la alcaldesa de la localidad, Leonor González.

La modificación técnica que propone la Diputación, explica González, tiene que ver con un cambio en la planificación que tenemos prevista. De modo que nos plantean comenzar el desarrollo por los terrenos más cercanos a lo que se denomina el Camino de la Villa y nuestro planteamiento técnico es que comencemos por la zona más cercana a la carretera”, añadió la alcaldesa. Y lamentó que “sigue pasando el tiempo y no vemos cómo avanzar con el proyecto, no sabemos de cuánto dinero vamos a disponer para el desarrollo del proyecto, que está pendiente de sacar a licitación la primera separata”.

Tampoco sabe nada el Ayuntamiento de la localidad de los 500.000 euros comprometidos con cargo a los presupuestos del pasado año. “No lo hemos recibido ni el año pasado, ni éste. Nosotros ya tenemos todo el tema administrativo realizado, solo tenemos que comenzar la licitación de obra. Medio millón de euros no es suficiente para poner en marcha la ejecución de suelo industrial en cuatro hectáreas, de las 28 que pone a disposición de este proyecto el Ayuntamiento. Pero con ese dinero se pueden ir haciendo cosas, avanzando”, explica González.

Se refiere en concreto a labores como aplanamiento de tierra, la instalación de la red de tuberías o la ejecución de los bordillos, entre otras actuaciones iniciales.

La alcaldesa espera que la situación se desbloquee, y espera que este año pueda iniciarse el proceso de licitación para el desarrollo de las primeras cuatro hectáreas. “Ahora mismo no tenemos suelo industrial que ofertar a las empresas. Lo tenemos todo ocupado y esto es una oportunidad para fijar población con la creación de puestos de trabajo”, explica Leonor González, un modo de luchar contra la despoblación de las zonas rurales. De momento, del nuevo polígono tan solo se ha acodicionado el camino de acceso y se construyó una rotonda.

Las industrias de Villabrázaro, impulso para las empresas de servicios

San Cristóbal de Entreviñas ve positivo el desarrollo del polígono industrial de La Marina, en San Román del Valle (Villabrázaro). “Todo lo que sea desarrollo para la zona, es algo de lo que nos tenemos que alegrar, además, seguramente estas grandes empresas que se instalan en este polígono van a necesitar empresas de servicios como las que tenemos en San Cristóbal de Entreviñas”, explicó la alcaldesa, Leonor González. Explica la primer edil de San Cristóbal que en el polígono industrial que ya está en funcionamiento se han asentado empresas locales de pequeño tamaño e industrias de paquetería. “Todo lo bueno que tiene Castrogonzalo, que prácticamente se está desarrollando solo, y Benavente o Villabrázaro, lo tiene San Cristóbal. Estamos en la misma zona”. El polígono acoge también empresas de Benavente, alguna como Galocha con más de 100 trabajadores. Hay empresas de reciclaje, pequeñas factorías de mármoles, estructuras metálicas, de curtidos de pieles. Y también una empresa química “que crea empleo también para la gente del pueblo”.