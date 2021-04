El Ayuntamiento de Benavente cierra el presupuesto de 2020 con un superávit de 905.000 euros y un 85% de ejecución, “una cifra muy alta, en un año COVID, y a pesar de tomar la decisión a principios de año de no ejecutar una serie de inversiones contempladas inicialmente”, explicó el alcalde de la ciudad, Luciano Huerga, quien fue el encargado de presentar la liquidación del presupuesto, disculpando la ausencia de la concejala de Hacienda, Patricia Martín.

“A la vista de los datos objetivos aportados demuestran una buena senda que el Ayuntamiento lleva intentando realizar durante los últimos años en que llevamos gobernando. Son seis años de ejercicios presupuestarios en los que siempre se han revelado con una importante reducción de deuda municipal, sin reducción de inversiones. También han ido mejorando en cuanto a su ejecución”. añadió el regidor municipal.

El estado de las cuentas municipales, asegura el alcalde, va a permitir afrontar la reindustrialización de la ciudad, mediante la construcción del Puerta del Noroeste. “Con toda la cautela y sabiendo que vamos a tener que someter a la hacienda municipal a un gran esfuerzo inversor, podemos decir que la construcción del Puerta del Noroeste se va a afrontar. Benavente cumplirá los compromisos adquiridos que superan la aportación de más de tres millones de euros para esta construcción de suelo industrial de 58 hectáreas”, explicó Huerga.

Hizo hincapié el alcalde en el aumento de la capacidad recaudatoria por la externalización del servicio en vía ejecutiva. “El pasado año logramos por primera vez superar el 90% de recaudación, sobre los ingresos inicialmente previstos. Es una cifra muy importante. Se ha aumentado también la recaudación respecto a los ejercicios pasados o cerrados”.

Recaudación que se sitúa en 1,5 millones de euros. “Esa recaudación no llegaba el último año al millón de euros, por lo que el incremento de ingresos ha sido importante, prácticamente en medio millón de euros, una cifra superior a lo previsto por la Concejalía”, añadió el primer edil. “Hemos acertado porque esa recaudación en vía ordinaria es fundamental para tratar de equilibrar las cuentas municipales”.

Los resultados económicos municipales de 2020 “avalan nuestras políticas y dejan en evidencia lo que en ocasiones podemos llamar la mala praxis de la mentira. Estos datos revelan que nunca hemos estado intervenidos, como dijo durante meses el grupo mayoritario de la oposición”, señaló el alcalde haciendo referencia al Partido Popular. Los datos de gasto de Personal, ya liquidados, ponen en evidencia del mismo modo “que las cifras en las que nos estábamos moviendo de 6,7 millones de euros eran ciertas. No 7,5 millones de euros como el grupo minoritario de la oposición dijo tantas veces y a pesar de que técnicos y políticos le dijimos que era un error manifiesto”, añadió con referencia a Ciudadanos.

Reservados 198.520 euros para pago del agua de la mancomunidad

En cuanto al ahorro neto resultado del presupuesto municipal de 2021 se situó en Benavente en los 751.000 euros. Más datos. El remanente de Tesorería asciende a 2.652.000 euros.

La liquidación de este presupuesto cuenta también con un saldo reservado de 198.520,33€ que están destinados a afrontar las facturas de la Mancomunidad de la Estación de Tratamiento de Agua Potable ETAP Benavente y Los Valles, una vez que se cuente con un secretario habilitado nacional que pueda emitirlas. La Mancomunidad de la ETAP desde hace prácticamente dos años carece de secretario, por lo que no se pueden girar las facturas del agua a los municipios mancomuna dos y, del mismo modo, los ayuntamientos no pueden abonar ese gasto. Es por ello que, según explicó el alcalde, “el Ayuntamiento de Benavente está haciendo las reservas económicas para poder afrontar en su momento ese pago”. A pesar de que las facturas del agua no han entrado por registro, desde Intervención municipal ha contemplado hacer frente a esos gastos “que tendremos en su momento, ojalá a la mayor brevedad posible”. En concreto, Benavente debe ya a la Mancomunidad de la ETAP cerca de 800.000 euros y en la misma situación se encuentran el resto de municipios, con cantidades económicas inferiores.

En el presupuesto hay cumplimiento de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria, con una cifra de 1.113.000 euros.