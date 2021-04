“Es desolador”, “no levantamos cabeza”, “se están cebando con el sector”. Son las primeras reacciones de algunos hosteleros de Benavente tras conocer ayer la comunicación de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, de que Benavente es uno de los municipios de Castilla y León, y el único de Zamora, donde se decreta, desde hoy y durante un periodo de quince días, las medidas excepcionales que conllevan el cierre del interior de la hostelería y también de las casas de apuestas.

Casado indicó que en Benavente se han registrado 30 casos, algunos de ellos localizados en brotes, pero con otros “que indican también una extensión comunitaria”. La incidencia está en 168 casos en 14 días y 100 a siete días, lo que apunta a una tendencia creciente. La trazabilidad está en 61, es decir, cuatro de cada diez casos son de origen desconocido. “Por lo tanto, en Benavente hay que ser cautelosos”, señaló la consejera.

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el sector de la hostelería no entienden “este castigo constante hacia este sector”, explicaban. Algunos establecimientos con terrazas muy menguadas lamentaban la decisión de prolongar el cierre durante quince días, “para nosotros supone un mes, puesto que no son solo esos 15 días, después la gente tarda otros 15 en volver a entrar en el establecimiento”, explicaba María José, quien regenta una churrería en la zona del centro.

Otros negocios reconocen, sin embargo, que “para nosotros no supone un cambio drástico, porque lo cierto es que la gente, teniendo sitio en la terraza, no entra dentro. Nos limitamos desde hace tiempo a atender casi exclusivamente la terraza”.

El portavoz de la Asociación de Hosteleros de Benavente (Ahosbe), Alberto Pascual, no dejaba de manifestar su asombro por la decisión tomada por la Junta. “ Ya contábamos con los datos pero l o cierto es que no creía que se fuera a llevar a cabo el cierre, porque ha sido algo puntual de un brote puntual y controlado. Observando los datos de estos días, daba la impresión de que la tendencia era a estabilizarse, pero no al alza”, explicaba.

“El sector de la hostelería está otra vez en el punto de mira de las restricciones. Pero la decisión creo que es precipitada, porque la tendencia puede cambiar en unos días. Los datos no son como para castigar al sector con esta restricción. La considero prematura y muy perjudicial, no levantamos cabeza”, aseguró. Y añadió “si la tendencia en esta semana se estabiliza y baja, los 15 días no tendrán que ser de obligado cumplimiento. Estamos todo el día en una continua incertidumbre”.

En este mismo sentido, el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, pide que no se prolongue durante 15 días, si las cifras bajan de los 150 casos por 100.000 habitantes. “Que la Junta adopte una rápida decisión respecto de la reapertura inmediata de los sectores afectados y que no pretendan esperar esos 15 días porque si no lo hacen estarían asfixiando económicamente injusta e innecesariamente a la ciudad y a nuestros vecinos, algo a lo que nos oponemos de forma pública, rotunda y tajante”.

El alcalde insta a la Junta a que ayude a este gremio y dé soluciones

El alcalde de Benavente asegura que “la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León es muy mala para el interés económico de la ciudad” y muestra su solidaridad con el sector: “Se está tratando al sector de la hostelería de forma bastante demoníaca y creo sinceramente que no debería ser así. La Junta debería plantearse otra serie de cuestiones, de formas de ayudar prioridades, no tantos cierres y quizás más ayudas, porque si solo se dedican a cerrar determinados establecimientos sin dar otras posibilidades a la gente de ganarse la vida y seguir manteniendo a duras penas sus negocios, mal vamos”. Y añade que “los gobernantes en estos tiempos debemos dar soluciones y no más problemas, debemos no perder el contacto con la realidad social y económica de nuestros convecinos y, con todo el respeto pero tan bien con toda la honestidad y sinceridad he de decir, que los gobernantes de la Junta no están acertando ni en las formas, ni en el fondo y están provocando daños económicos difícilmente reparables. Creo que deberían recapacitar su política”.