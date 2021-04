Tras más de tres décadas como voluntario de Protección Civil de Benavente y Comarca, José Elías de Lera se ha convertido en el nuevo jefe de la agrupación. Todo un reto ya que su predecesor, Helio Pernía, llevaba 15 años al frente y, asegura, “ha puesto el listón muy alto”. De partida cuenta con el respaldo de sus compañeros, que han sido quienes lo han elegido. Entre sus objetivos, doblar y, si se puede, triplicar, los 23 voluntarios con que cuenta este cuerpo que tiene en el servicio y ayuda a los demás su máxima. Para conseguirlo, ya han iniciado una campaña de captación de voluntarios en redes sociales.

–Tiene que ser todo un reto relevar a un profesional que llevaba 15 años, como Helio Pernía

–Sí, porque además ha puesto el listón muy alto. Yo estaba con él como jefe de un grupo operativo, pero es diferente a llevar la agrupación entera. Me conformo con mantener lo que tenemos. Este reto para mí es grande, pero sé que estoy respaldado por un buen equipo que es la Familia Naranja de Benavente, que es como llamamos a Protección Civil. Primero soy voluntario, ante todo. Y sé que si me han votado y me han elegido, entre todos vamos a sacar la agrupación adelante.

–Será satisfactorio que hayan sido sus propios compañeros los que te han elegido.

–El alcalde tiene la potestad de nombrar al jefe de la agrupación. Pero los estatutos de Protección Civil contemplan también que puedan elegirlo los voluntarios. Y él, junto con el concejal de Seguridad Ciudadana, decidieron que fuera así. El mejor regalo que puede tener un voluntario es que sus propios compañeros lo elijan.

–Actualmente hay 23 voluntarios en el cuerpo, ¿cuál sería el número ideal para llevar a cabo su tarea en Benavente?

–Mínimo, doblarlo. O, incluso, triplicarlo. Hay proyectos para crear nuevas unidades. Actualmente tenemos Búsqueda y Salvamento y Socorro y Emergencias. Se podría crear Apoyo a Policía Local, Bomberos y restos de secciones del Ayuntamiento. Incluso está la opción de crear un grupo de búsqueda con drones. Pero todo depende de si entra más gente y de su interés Podemos crear un grupo determinado, pero si los voluntarios no están interesados, no sale. De momento empezaremos a formar en formación sanitaria y Búsqueda y Salvamento.

–¿Ya han iniciado la campaña de captación de voluntarios?

–El lunes pasado la lanzamos en redes sociales: en Facebook, Instagram y Twitter. Buscando por PC Benavente, se pueden poner en contacto con nosotros. También en el teléfono 650 137 511.

–¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario?

–Ser mayor de edad y tener nacionalidad española.

–Ahora que hay tantas personas extranjeras integradas en España, ¿no contemplan que también puedan entrar?

–Se van a modificar los estatutos y uno de los cambios va a consistir en que pueda ser así. Hay que ponerlos al día con arreglo a la Ley de Voluntariado. Por ejemplo, para ser voluntario de Cruz Roja no tienes que ser español. Nosotros redactaremos los estatutos y, en 15 días, se los pasaremos al Ayuntamiento para que pueda modificarlos, aprobarlos o lo que estime oportuno.

–¿Y qué cualidades debe tener un voluntario de Protección Civil?

–Ganas de ayudar. El voluntario está 6 meses en prácticas, que a él le permiten ver si le gusta o no le gusta, y a nosotros nos va a valer para ver si da el perfil. Normalmente no ha habido nadie que haya pasado el periodo de prueba y haya dicho “no me interesa”. Ahora no tenemos entrevistas por la COVID, pero sí se habla un poco con la persona para conocerla mejor y ver qué le gusta.

–¿Cómo convencería a alguien para que haga voluntario?

–Diciendo lo bonito que es ayudar a la gente. Ayudar a los demás y la gratitud que recibes es el mejor pago que puedes tener.

–Vamos, que engancha…

–Sí. Para mí es mi hobby.

–Se tiende a asociar voluntario de Protección Civil con gente joven. ¿Hay límites de edad?

-No. La gente joven te trae la vitalidad y la gente mayor, la experiencia. Sólo tienes que cubrir 60 horas al año. No hay ninguna obligación hasta que te comprometes a un servicio.

–Este último año han estado totalmente parados debido a la crisis sanitaria...

–Normalmente, realizamos muchas actividades culturales, deportivas, conciertos, fiestas… que ahora no hay. Ahora mismo estamos en el hospital controlando los accesos a las vacunaciones y en el mercado de los jueves. En el periodo del confinamiento, estuvimos haciendo mucha ayuda a domicilio, llevar a los que lo necesitaban comida, medicamentos, acompañarles a los centros de salud, al banco…

–Seguro que han vivido experiencias entrañables...

–Muchísimas. Y también situaciones tristes, como cuando la gente no podía ponerse en contacto con su familia. Una historia que nos llenó fue un matrimonio que no podía ponerse en contacto con su hija porque está fuera de España y nos llamaron para hacerles una grabación y enviarles la felicitación por Whatsapp.

–¿También sería muy gratificante cuando salían en las caravanas por la ciudad?

–Sí, sí. Ahora nos hemos olvidado de toda esa gente que está trabajando para nosotros, personal sanitario, fuerzas de seguridad…. Estamos levantando la guardia, y hemos pasado momentos muy malos, muy duros. Parece que la lección no nos ha servido mucho.