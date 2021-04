El Ayuntamiento de Benavente lamenta la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León sobre el cierre del interior de la hostelería y salones de juego y se suma a la decepción del sector. Asegura, además, que son varios los sectores de la ciudad que se verán afectados por la decisión tomada esta mañana. Desde la Alcaldía durante los días previos a la toma de esta drástica decisión pedían a la Junta que se guiase por la prudencia y el sentido común, ya que los valores a 14 días se encontraban en clara tendencia descendente.

El alcalde de Benavente, D. Luciano Huerga, ha reconocido que la incidencia de Benavente superaba los 150 puntos establecidos como límite por parte de la Junta de Castilla y León para establecer medidas excepcionales, pero esperaba algo más de “cintura” por parte de la administración regional. "En los últimos días la tendencia de este dato en Benavente ha sido a la baja, poquito a poquito, por eso pedíamos un poco de sentido común y prudencia en este sentido para ver la evolución esta semana, y si la evolución era buena como todo parecía, no decretar el cierre de forma automática y durante un periodo tan largo como son 15 días", señala el primer edil.

Huerga atribuye la situación epidemiológica actual de la ciudad a un brote "muy localizado surgido hace unos 10 días, y no por comportamientos irresponsables de nuestros vecinos, ni de nuestra hostelería y restauración".

No obstante, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, indicó que en Benavente se han registrado 30 casos, algunos de ellos localizados en brotes, pero con otros "que indican también una extensión comunitaria".

El alcalde de Benavente ha reconocido que la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León "es muy mala para el interés económico de la ciudad" y muestra su solidaridad con el sector. “Se está tratando al sector de la hostelería de forma bastante demoníaca y creo sinceramente que no debería ser así. La Junta debería plantearse otra serie de cuestiones, de formas, de ayudar prioridades, no tantos cierres y quizás más ayudas".

El alcalde de Benavente quiere trasladar a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta después de decretar el cierre durante los próximos 14 días: “¿Y si mañana o pasado mañana bajamos de la cifra de 150 casos por 100.000 habitantes, que es lo que le van a decir a los sectores afectados?, ¿Que no pueden abrir hasta el próximo día 5 de mayo?, ¿Será esa la solución que planteen o rectificarán las medidas impuestas en la ciudad?; Sinceramente, espero que, si las cifras bajan en los próximos días de los 150 casos por cada 100.000 habitantes, se adopte por parte de la Junta una rápida decisión respecto de la reapertura inmediata de los sectores afectados y que no pretendan esperar esos 15 días porque si no lo hacen estarían asfixiando económicamente injusta e innecesariamente a la ciudad y a nuestros vecinos, algo a lo que nos oponemos de forma pública, rotunda y tajante”.

