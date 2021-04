Marusela Fanjul, residente en la ciudad vecina de León, se ha convertido en la primera bombera de los parques de la provincia de Zamora. Lo ha hecho tras tomar posesión, junto a otros dos compañeros, como funcionarios interinos del parque de la ciudad de Benavente. “Me encuentro con muchas ganas y también con muchos nervios por querer hacer las cosas bien”, manifiesta Marusela, la cual se mostró también muy ilusionada y con muchas ganas de aprender durante el acto de la toma de posesión.

Dicho acto tuvo lugar en el salón de plenos de la Plaza Mayor de Benavente y contó con la presencia de Luciano Huerga, alcalde de la ciudad de Benavente, y Fernando Marcos, concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Benavente. Posteriormente, los bomberos junto a Huerga y Marcos, acudieron a las instalaciones del parque para aprender un poco los principales aspectos antes de incorporarse de lleno al trabajo.

Javier Álvarez Faes, Héctor Redondo de la Fuente y Marusela Fanjul Belloso se incorporarán al parque de bomberos de Benavente en los próximos días y sustituyen así a los tres bomberos que lamentablemente la semana pasada causaban baja del parque de benavente, el cual está situado en la calle Miguel Delibes, en pleno Polígono Industrial de Benavente, frente a la SEAT. “La plantilla del cuerpo de bomberos de Benavente se mantiene con un total de diez efectivos”, manifiesta el Ayuntamiento a través de un comunicado de prensa, en el que se anunciaba la incorporación de estos tres bomberos al cuerpo de la ciudad como funcionarios interinos.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana, presidida por Fernando Marcos, ha querido dar la bienvenida a los nuevos integrantes del cuerpo de bomberos y, más especialmente, a Marusela Fanjul, ya que se ha convertido en la primera bombera de la provincia de Zamora en el parque de bomberos de Benavente. “Yo, en un principio, estudié para ser veterinaria pero siempre me llamó mucho la atención la profesión de bombero. Aunque lo veía un poco fuera de mi alcance, varios amigos que son bomberos me animaron a ello y decidí lanzarme”, manifiesta Marusela, la cual añade que “al final después de tanto esfuerzo y dedicación es un regalo todo esto así que no puedo estar más contenta e ilusionada”.

“La concejalía, en nombre del Ayuntamiento de Benavente y de toda su ciudadanía, agradece una vez más la gran labor y enorme dedicación de todos los miembros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad en beneficio de todos”, declara el área de Seguridad Ciudadana, perteneciente al Ayuntamiento de Benavente.