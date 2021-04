La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento de Benavente contra la sentencia del Juzgado de los Social, número dos de Zamora. En esa sentencia se concluía que esta administración municipal no puede exigir la recuperación de las horas a los trabajadores no esenciales que durante la vigencia del estado de alarma no prestaron servicios ni teletrabajaron, sino que permanecieron en sus domicilios y percibieron la prestación como si hubieran esta trabajando.

La demanda fue promovida por la representación sindical de UGT y CSIF contra el Ayuntamiento de Benavente y el sindicato Comisiones Obreras sobre “conflicto colectivo”. Este conflicto colectivo afecta a los empleados municipales de quienes se pretende que recuperen las horas de trabajo, de acuerdo al Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo por el que se regula el permiso retribuido recuperable. La forma de recuperar este permiso retribuido tras el estado de alarma y hasta el 31 de diciembre del pasado año sería objeto de negociación .

La plantilla de personal laboral en este ayuntamiento es de 144 trabajadores y estima el concejal de Personal, José Mariño, que la medida afecta al 25% de estos trabajadores. Las negociaciones entre Personal y la representación sindical concluyeron sin acuerdo. En ellas ya manifestaron tanto CSIF como UGT que conforme a consulta efectuada por la Federación de Municipios y Provincias al Ministerio de Política Territorial “el personal funcionario o laboral de la Administración local no entra dentro del ámbito del RDL 10/2020”

Interpretación que tanto Ayuntamiento como Comisiones Obreras rechazaron, según recoge la sentencia, “por motivos de solidaridad y equidad, con el resto de compañeros que tuvieron que prestar servicios esenciales”.

Finalizado el periodo de consultas, el Ayuntamiento dictó decreto en el que fijaba la recuperación de las horas ampliando el horario al inicio o al final de la jornada, hasta un máximo legal.

La parte sindical acordó solicitar comisión paritaria, antes del inicio de solicitud de conflicto colectivo.

El concejal de Personal ha hecho valoración de la sentencia del TSJ y, al menos de momento, descarta continuar con más recursos. Señala José Mariño “que esta sentencia es la sentencia de la insolidaridad, la tenemos que acatar, como cualquier sentencia, pero no la comparto. Mientras que estos trabajadores estuvieron en sus casas tranquilamente cuando se paralizó el país, disponibles, dicen, por si se les necesitaba, otros estaban trabajando”.

Puesto que la recuperación de horas sí que se produjo con anterioridad al 31 de diciembre de 2020 ahora se tendrá que establecer de qué modo el Ayuntamiento “devuelve” esas horas a los trabajadores afectados, sesenta horas, “y lo hará el Ayuntamiento de la forma más conveniente y garantizando los servicios públicos”.