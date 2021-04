El Maratón de Monólogos vuelve este fin de semana al Teatro Reina Sofía de Benavente. Ayer lo hacía de la mano del humorista Nacho García con su monólogo “Estoy mayor” que no dejó indiferente al público asistente y consiguió su complicidad durante su puesta en escena. “Yo era joven, hacía botellón, no salía a correr si no venía la policía detrás de mí, compraba cigarrillos sueltos y no sabía lo que era el Euribor… ahora me llaman de usted, voy a lavar el coche en chándal y las resacas me duran dos días. Estoy mayor”.

Continúa hoy este Maratón con la presencia de otro artista del humor, JJ Vaquero, que dará comienzo a las ocho de la tarde. Las entradas tienen un precio único de 6 euros y se establecen en el teatro estrictas medidas de seguridad.