La pintora zamorana Angélica López, natural de Abraveses de Tera, aunque residente en Santa Cristina de la Polvorosa, cuenta con alrededor de 300 cuadros pintados por ella con mucho sentimiento y mucha pasión. “A mí pintar me encanta porque me relaja mucho y consigue que me despeje la mente y me vuelque de lleno en lo que quiero pintar”, afirma Angélica, la cual lleva toda su vida apasionada con la pintura, aunque ha comenzado recientemente a pintar de manera más frecuente y habitual.

“Ahora tengo mucho más tiempo libre y pinto de manera más frecuente, pero desde siempre me ha encantado la pintura y para mí es un gran orgullo y una ilusión tremenda el poder pintar cuadros y contar con un número de cuadros pintados por mí tan alto”, afirma.

Ahora, en busca de nuevos retos, Angélica ha puesto en marcha una nueva colección acerca de los rincones del Valle del Tera. “Debido a la pandemia del COVID no podemos movernos tanto como nos gustaría, entonces mi idea es que los vecinos de la comarca me envíen fotografías de rincones del Valle del Tera y así yo poder pintarlas. Ahora mismo no sé cuántos cuadros estarán en un futuro en la colección, igual 8, 10 o quizás más. No me he marcado un número de momento”, declara la zamorana, que ya cuenta con varias obras acerca de su pueblo, Abraveses de Tera. “He pintado muchos rincones de Abraveses de Tera. Algunos como la ermita, por ejemplo, aunque quiero pintar más de los rincones que tenemos en nuestro maravilloso Valle del Tera”, manifiesta.

Angélica no se encasilla dentro de un tipo de pintura en especial, sino que trata de tocar todos los palos posibles. “Pinto a la denominada alla prima, que es como pintar sobre húmedo, también al óleo, sobre el lienzo, con todo tipo de pinceles… digamos que pinto usando todos los recursos y las técnicas posibles”, declara.

Entre las numerosas colecciones que tiene en sus dos estudios, uno en Abraveses y otro en Santa Cristina, destaca la colección dedicada al arte de la mujer, la cual, tal y como asegura, sigue abierta y sigue envuelta en la tarea de aumentar más la colección. Una colección en la que podemos ver a mujeres pintando o tocando algún tipo de instrumento musical.

“Yo soy ama de casa y para mí esto no deja de ser más que un hobbie, pero digamos que me he “profesionalizado” un poco, por así decirlo, de un tiempo para acá, debido a que cuento ahora con más tiempo libre y pues también hago encargos, tengo página en Facebook y pinto prácticamente todos los días, de lunes a domingo”, manifiesta Angélica, la cual afirma que espera que la nueva idea de la colección de cuadros sobre el Valle del Tera prospere. “Ya tengo varias fotografías y creo que puede quedar una colección bastante bonita sobre nuestra maravillosa tierra”, afirma Angélica López, natural de la comarca benaventana, para la que pintar es “un modo de vida” y considera que “la pintura es un arte”.

El primer retrato, un homenaje a su sobrina, la doctora Sara Bravo fallecida por el COVID

El primer retrato que Angélica López pintó fue en homenaje a su sobrina, la doctora zamorana Sara Bravo López, tristemente fallecida con tan solo 28 años y siendo la médica más joven que ha fallecido en el mundo por coronavirus. Aquel fin de semana en el que España se encerraba para frenar la primera ola, Sara se encontraba en un servicio de Urgencias donde se contagió de COVID y no logró superarlo. La zamorana hacía refuerzos como médico de familia en el Centro de Salud de Mota del Cuervo, al suroeste de la provincia de Cuenca, donde fue nombrada el pasado año Molinera de Honor a Título Póstumo por la Asociación de Amigos de los Molinos

“Mi hija nació queriendo ser médico, cuidaba y jugaba con su hermano, que es paralítico cerebral, hacía que le tomaba la tensión y las pulsaciones”, relataba Teresa López, madre de la joven, a la agencia ICAL. “Esto es como un soldado que va a la guerra, las familias lo estamos pasando muy mal, sobre todo cuando es una persona que ha perdido, como yo, a una hija con 28 años, una chica con tanta ilusión, que empezaba a vivir y que en un minuto se le fue la vida”, añadía.

La familia materna reside en Santa Cristina de la Polvorosa y siempre ha puesto en valor la vocación de Sara por la medicina. “Ha fallecido ayudando a los demás”, alabaron horas después de su muerte. Así pues, la madre de Sara fue una de las 15 personas que representaron al colectivo de los sanitarios en los Premios Princesa de Asturias, los cuales fueron distinguidos con el galardón de la Concordia en la lucha contra el coronavirus. Su tía, Angélica López, quiso rendir homenaje a su sobrina Sara a través de un magnífico retrato que se puede ver en la imagen anterior.