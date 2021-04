El alcalde de la ciudad de Benavente, Luciano Huerga, junto a la concejala de Fiestas, Patricia Martín, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Marcos, comunicaron en el día de ayer la programación de la Festividad de la Veguilla, patrona de Benavente, que tendrá lugar el próximo lunes, día 12 de abril. “Dado que el pasado año nos encontrábamos confinados, queríamos que este año hubiera algún tipo de acto, a pesar de lo poco que se puede hacer debido al coronavirus”, comenzaba la comparecencia Patricia Martín.

El primero de los actos será el sábado, 10 de abril, día en el que se celebrará la coronación de las representantes de la juventud. Un acto que tendrá lugar en el Salón de Plenos de la Plaza Mayor, en vez del tradicional acto del Teatro Reina Sofía, y donde las representantes de la juventud elegidas el pasado año podrán colocarse la banda que en el 2020 por culpa de la pandemia no pudieron disfrutar. “Queremos que estas jóvenes tengan su momento y su fiesta como lo han tenido las anteriores y que tengan su reconocimiento”, manifestaba la concejala de Fiestas, Patricia Martín. Así pues, Martín comunicaba que “tan solo estarán presentes los familiares de las jóvenes debido al aforo limitado y controlado y por supuesto se seguirán todas las medidas higiénicas y sanitarias así como la distancia social”.

La programación de la Veguilla continuará el lunes, 12 de abril, día de la patrona de Benavente, con los tradicionales cohetes y bombas. Después, seguirá la celebración con el reparto de los panes de la Veguilla a partir de las 9:30 horas. Este año, debido al coronavirus, será en la Plaza Mayor, ya que se trata de un espacio más amplio lo que permite seguir las medidas establecidas para intentar frenar el COVID. El día de la patrona finalizará con la tradicional misa en honor a la Virgen de la Vega que tendrá lugar a partir de las 12:00 horas en el templo de Santa María del Azogue, también con un aforo más limitado y controlado.

Debido a la situación sanitaria actual, desde el Ayuntamiento de Benavente no se planteaba en ningún momento la tradicional petición del toro enmaromado en la Plaza Mayor, pero el Gobierno Local sí que solicitó a la Junta de Castilla y León el permiso para realizar un acto de homenaje a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Vega, a las personas que debido al COVID ya no están entre nosotros, así como a todos los trabajadores de carácter esencial. Un acto que, como aseguró Fernando Marcos, contaría con un aforo limitado de 250 personas en la misma plaza que en un año normal, cerca de 5.000 benaventanos se agolpan para pedir a su alcalde el toro enmaromado en, sin duda, el día más festivo de la ciudad de Benavente.

La Junta de Castilla y León aconsejaba al Ayuntamiento de Benavente el pasado miércoles “no realizar dicha celebración” por lo que desde el Consistorio Municipal se ha decidido aceptar la recomendación y no realizar ningún acto como confirmaron los ediles de Fiestas y Seguridad Ciudadana tras explicar el protocolo de actuación que se iba a llevar a cabo. Una decisión que Fernando Marcos ha valorado de forma negativa comparándolo con la celebración de conciertos organizados por la propia Junta de Castilla y León en espacios cerrados con un aforo superior a los 250 espectadores o comparándolo directamente con la celebración semanal del mercado en la ciudad de Benavente donde un número superior a 250 personas realizan sus compras en el recinto comercial de forma controlada bajo un protocolo higiénico-sanitario.

“El acto iba a seguir todas las medidas anti COVID. Asientos preasignados, aforo de tan solo 250 personas, accesos controlados y también vigilancia y control por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” , aseguraba Fernando Marcos, el cual manifestaba que, pese a no entender la decisión y la respuesta dada por la Junta, van a cumplir las recomendaciones dadas por la institución. No obstante, el concejal de Seguridad Ciudadana también quiso pedir que “ellos también tengan las mismas diligencias”, ya que, como aseguró, el pasado miércoles, la Policía Municipal de Benavente tuvo que asistir al Centro de Salud Benavente Norte para garantizar el distanciamiento social durante el proceso de vacunación.

Luciano Huerga, alcalde de Benavente, fue el último en tomar la palabra y también lamentó que el acto preparado no se pueda celebrar en un día tan importante para los benaventanos. “Nosotros respetamos la decisión tomada, aunque es cierto que no la compartimos por varios motivos ya explicados”, declaraba Huerga.

Por último, el alcalde quiso hacer un llamamiento a la ciudadanía de Benavente y comarca para que mantengan la responsabilidad y el sentido común durante la festividad de la Veguilla. “Esta no es un Veguilla más, es la Veguilla del 2021, pero no es una Veguilla cualquiera. Queremos hacer un llamamiento a toda la población de Benavente y comarca a seguir haciéndolo bien, a seguir cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias. Es importante celebrar la vida y reconocer el trabajo de aquellos que permiten que no se vayan más vidas, pero celebremos desde la máxima responsabilidad. Este es un llamamiento transversal, para todos, desde los más pequeños hasta los más mayores”, concluyó.