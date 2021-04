Benavente comenzó la semana con tan solo una de las plazas de pediatría, de las tres existentes, cubiertas. La zona básica de salud de Benavente vuelve a quedarse sin uno de los pediatras que pasaban consulta, al ser requerida una de las profesionales en comisión de servicio desde El Biezo para ocupar su plaza. Las reacciones no se han hecho esperar, y a la espera de una valoración de la Junta de Castilla y León, desde la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública lamentan que “no hay una solución a la vista y no puede ser. La administración es quien tiene que gestionarlo y debe buscar una solución”, explicó el portavoz de la asociación en la zona de Benavente y comarca. “La única explicación que nos han dado es que no hay médicos, pero llevan diciéndolo hace tiempo.Y los usuarios lo que vemos es que cada vez hay menos pediatras, y cada vez hay menos médicos. Y si los profesionales son menos, la calidad asistencial también”, añadió Joaquín García quien hizo hincapié en que son 2.700 cartillas de niños y adolescentes los que van a la consulta de pediatría, que es el especialista que atiende a esta población.

También el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, pide a la Junta que explique a los ciudadanos cuál es su plan para cubrir estas plazas. “Queremos soluciones reales. Queremos una planificación, que las plazas se cubran totalmente y en virtud de procesos electivos de modo verdadero. No queremos una solución improvisada y chapucera que a en menos de dos meses se compruebe que no existía tal solución. ¿Y ahora qué? ¿Hasta cuándo vamos a estar con un único pediatra para que este pediatra se canse y se marche también?. No puede ser”, lamentó y consideró que ”con justificar que no se puede hacer más creen que es suficiente. Están haciendo lo que creen que tienen que hacer y les da igual cargarse la sanidad pública desde dentro”.

Por su parte, los procuradores socialistas en Cortes, José Ignacio Martín Benito, Carlos Fernández y Ana Sánchez, han preguntado a la Junta cuándo tiene previsto que esté completa la plantilla de tres pediatras de la Zona Básica de Salud y Benavente y estos desempeñen sus servicios en los Centros de Salud Norte y Sur; también en qué fecha se va a dotar la Junta de Castilla y León los dos pediatras que falta en la zona de Benavente; y cuándo va a crear la Junta de Castilla y León un servicio de Pediatría 24 horas para Benavente y comarca.

Benavente se suma a la celebración del “Día Mundial de la Salud”

El Ayuntamiento de Benavente se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Salud y reivindica el derecho a la salud como un derecho fundamental, a la cobertura universal de la protección de la salud y el acceso a una asistencia sanitaria de calidad como derecho de ciudadanía sin tener en cuenta su lugar de residencia o sus condiciones económicas. Este 2021, la Organización Mundial de la Salud pone el acento en las desigualdades que existen y que condenan a las poblaciones más pobres a la enfermedad, siendo el lema del Día Mundial de la Salud 2021 “Construir un mundo más justo y saludable”. El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, señala que “la pandemia ha afectado más directamente a las poblaciones más pobres y que tenían unos servicios sanitarios más deficientes. Estas desigualdades provocan enfermedades evitables, muertes prematuras y perjudica gravemente a nuestras sociedades y economías. Se trata de una situación que no solo es injusta, sino que también es evitable”, por lo que los dirigentes y cargos públicos “debemos trabajar por eliminar esas desigualdades y garantizar que todas las personas puedan acceder a unos servicios de salud de calidad”.