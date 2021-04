Jueves de Pasión, Eucaristía y amor. Los cofrades de la Vera Cruz no pudieron ayer vestir su túnica y capuchón morados, pero no ha faltado devoción en el templo de San Juan del Mercado. Desde las seis de la tarde los fieles fueron desfilando por los pasillos de la iglesia parroquial para ver las imágenes expuestas y realizar oraciones particulares frente a la cruz. Desde las ocho de la tarde comenzaron los preparativos para la celebración de un atípico Jueves Santo.

Es el tercer año que esta procesión no sale a las calles de Benavente. La experiencia de dos años atrás motivada por la lluvia ha hecho más fácil y llevadero este jueves de Pasión en Benavente. Los cofrades se han adaptado a las circunstancias sobrevenidas por la pandemia, eso sí, respetando el aforo en el templo parroquial. No hubo procesión pero sí se han podido celebrar otras tradicionales actos de la cofradía como la adoración a la cruz. En el pasado, los cofrades tenían la obligación de justificar, mediante cédula, el haber comulgado, pero hoy en día se rememora este acto entregando una limosna a la iglesia, según explican los cofrades.

Los actos de la cofradía dieron comienzo a partir de las ocho y media de la tarde. Guardando distancias de seguridad y con la medalla de la cofradía fueron ubicándose en la bancada del templo para seguir el simbólico acto.

En esta ocasión la procesión no salió a la calle pero sí se pudo disfrutar a través de un audiovisual en el que fueron pasando los pasos de la Cruz, la Oración en el Huerto, el Ecce Homo, Jesús llevando la Cruz y el Judío del Clavo (La Desnudez) y la Virgen de la Soledad. Al paso de cada imagen los hermanos fueron haciendo una oración particular y no faltó la actuación musical a cargo de componentes de la banda de música Maestro Lupi.

La música Schubert, dejó paso a emocionantes sones como “Aunque es de noche”, “Vergine Madre”, “Anima Cristi”, “El mar al fin cruzar” o “Agnus Dei”, entre otras que interpretaron con los arreglos e instrumentaciones del director de la banda, José López Cid.

Tras la procesión virtual en la que no faltó el sentimiento cofrade, el alcalde caballero de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, José Manuel Hernández Prada, enunció unas palabras y lo hizo después la mayordoma mayor de las Damas de la Luz y la Soledad, Rosario Seco Carracedo.

Los cofrades se fueron despidiendo con una inclinación a la Cruz uno a uno, siguiendo un estricto orden y manteniendo las distancias.

Hoy se celebra el Viernes Santo con más citas litúrgicas en los templos de la ciudad. La Cofradía del Nazareno a las diez de la mañana en Santa María celebrará el Sermón del Encuentro. A la conclusión se rezará el Vía Crucis y se cantará la Salve a la Virgen.

El Santo Entierro celebra entre 17:30 y 21:30 la exaltación del Cristo Yacente y a las 20:30 habrá un acto de oración y la visualización procesional de la procesión del Viernes Santo. Colaboraron la Coral y Maestro Lupi.

