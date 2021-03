Todos los días y a cualquier hora la misma pregunta cuando camina por las calles de Benavente: “Alcalde, tengo ya 85 años, ¿cuándo me van a vacunar?”. La información, o su ausencia “genera una gran incertidumbre y ansiedad, sobre todo en los colectivos vulnerables”, reflexiona Luciano Huerga. “Las personas nos preguntan como responsables municipales que somos y nosotros no buscamos conflictos con otras administraciones sino colaborar”, matiza. Por ello solicita que localidades como Benavente o Toro puedan participar en algunas de las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) y obtener de esta forma información puntual sobre cómo evoluciona la pandemia o las previsiones que existen para Benavente y Los Valles.

Durante algunos meses ciudades como Benavente sí formaron parte de estos encuentros virtuales (puesto que se realizan por videollamada). Ahora no, “cuando pienso que lo lógico y sensato sería que estuviéramos en este centro de coordinación para dar respuesta a cuestiones que nos plantean los ciudadanos a cada momento, sobre todo ese gran volumen de personas mayores de 70 años que viven en una incertidumbre manifiesta”.

Los datos oficiales de los últimos días en Benavente y su comarca no invitan al optimismo, con un incremento tanto en los positivos como en la tasa de incidencia. Unas cifras que para el regidor suponen una preocupación añadida estos días de Semana Santa. De ahí que insista en pedir a los benaventanos responsabilidad, “porque las nuevas cepas del virus son más contagiosas que las preexistentes”.

Las buenas temperaturas y los días festivos traen de cabeza no solo a Luciano Huerga, sino a los regidores de todos los municipios y, por supuesto, a las autoridades sanitarias ante la evidencia de esa cuarta ola del COVID, reforzada por las nuevas variantes del coronavirus que son ya una realidad en muchos territorios.

Huerga, en su mensaje a la ciudadanía, recuerda que “el pasado año lo peor de la pandemia se produjo durante los meses de marzo y abril”. Ante ello apela a la responsabilidad individual, sabedor del cansancio de los ciudadanos tras más de un año de pandemia y de restricciones. “Que el sol, las buenas temperaturas, las ganas de estar con la familia y amigos no nos hagan olvidar que el virus sigue ahí, que esto no ha acabado”, subraya. “Si no seguimos actuando con precaución y responsabilidad personal y social volveremos a sufrir una situación difícil, quizás una cuarta ola que pueda volver a poner en peligro la vida de vecinos, amigos y familiares”.

Con el Hospital Comarcal de Benavente convertido ahora en centro oficial de vacunación, el alcalde de la ciudad tiene dudas. Bajo su punto de vista este hospital “en realidad es un ambulatorio grande con una única especialidad, que es medicina interna, por lo que creo que es una infraestructura desaprovechada”. Desconoce, asegura, “cuántas personas puede haber ingresadas por COVID, porque lo único que tenemos son los datos a los que se puede acceder de lunes a viernes, solo esos listados”.

Como regidor del Ayuntamiento de Benavente no se cansa de repetir que no es momento de luchas políticas y que, por lo que a él y a su equipo respecta, “queremos colaborar en todo lo posible”. De ahí que cuando se plantearon las pruebas PCR a gran escala, Benavente ofreciera el Mercado de Ganado, un espacio que acondicionó para que estuviera disponible y listo para comenzar con estos cribados en la población y detectar contagios. “Pero al final nos quedamos con todo allí preparado pero jamás se hicieron”.

Hasta ahora los sectores de la población considerados prioritarios para recibir la vacuna del COVID, como son los policías municipales de la ciudad, debían desplazarse hasta Zamora para recibir la dosis. Esta situación cambia con la habilitación para este fin del Hospital Comarcal, aunque de momento han sido pocos los profesionales citados y se desconoce si será el centro de referencia cuando comienzan las vacunas a los mayores de 80 años.

Por mucho que salga el sol y haga calor, insiste Huerga, “el COVID no se ha marchado, y lo que todos queremos es seguir viendo a nuestras familias y amigos, a nuestros mayores”. De un solo irresponsable, pone como ejemplo, “pueden producirse cuarenta contagios, como hemos vivido en Benavente”. La responsabilidad, incide, es transversal “y las imprudencias se cometen en todos los grupos de edad, unos por la juventud y porque minimizan riesgos, y otros que lo hacen de forma más grave aún porque son conscientes”. Ante todo, a disfrutar del buen tiempo pero con precaución.

