El Ayuntamiento de Benavente se suma hoy sábado a la duodécima edición de “La Hora del Planeta” para demostrar su compromiso en la lucha contra el cambio climático y durante una hora apagará los principales edificios muncipales.

“La Hora del Planeta 2021 “bajo el lema “conéctate con la naturaleza” pretende demostrar que toda la población forma parte de la solución al cambio climático y a la pérdida de naturaleza.

“El proyecto nos conecta con la naturaleza porque nos importa, nos reconforta y nos emociona. 2021 es el inicio de la década clave para la biodiversidad y la defensa de la naturaleza, con grandes citas mundiales como la Cumbre de la Diversidad Biológica de Kunming y la Cumbre del Clima de Glasgow. Después de muchos años de trabajo en todo el mundo, la transición ecológica está en marcha, gobiernos, ciudades, empresas y la ciudadanía se movilizan y miles de iniciativas en favor de la naturaleza y el clima se están produciendo. Pero necesitamos más ambición y más rapidez ya que el cambio climático y la pérdida de naturaleza combinadas ponen en peligro nuestra calidad de vida y la de las generaciones futuras”, recuerdan desde el ayuntamiento de la ciudad.

Por eso, el ayuntamiento anima a todos los ciudadanos a actuar: “Si no actuamos ya no podremos resolver la emergencia climática y de la que los científicos llevan años advirtiendo. De no conseguir un mundo más sostenible para 2030, los impactos serán irreversibles. Por tanto, estamos en un año clave para asegurar un futuro sostenible. Las ciudades tienen mucho que hacer y son parte de la solución. Porque el Ayuntamiento de Benavente considera que la naturaleza importa y está comprometido a luchar por ella”, profundizan desde el Gobierno local.

El Ayuntamiento de Benavente, asumiendo la invitación de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Red Española de Ciudades por el Clima, de la que Benavente forma parte, vuelve a sumarse a esta iniciativa mundial de WWF, pretendiendo formar parte de la movilización de más 7.000 ciudades del mundo para demostrar el apoyo global a la acción contra el cambio climático y en favor de la naturaleza apagando las luces de sus principales edificios y monumentos.

Aunque también este año sea en circunstancias excepcionales, “La Hora del Planeta 2021” llama sábado 27 de marzo a todos los ciudadanos e instituciones a apagar la luz para conectarse con el planeta.

Por parte del Ayuntamiento de Benavente, como gesto simbólico, de 20:30 a 21:30, se apagará la iluminación del Ayuntamiento de la Plaza Mayor y de la Casa Consistorial de la Plaza del Grano, del Centro Cultural Soledad González, la Iglesia de Santa María, la Iglesia de San Juan y la Casa de Cultura La Encomienda.