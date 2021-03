La Concejalía de Personal lleva al pleno del próximo viernes en Benavente la aprobación inicial del reglamento municipal que regula el teletrabajo de los empleados municipales. En este reglamento se establece la posibilidad y se determinan las condiciones para la prestación de servicios mediante modalidades no presenciales, basadas en el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación para el personal municipal. El reglamento se ha negociado con los representantes sindicales y, según explica, el concejal del área, José Mariño se ha logrado acuerdo en la mayoría de los puntos a regular en este nuevo documento.

No ha habido acuerdo, sin embargo, en uno de los puntos más importantes de este reglamento, el que atañe a la distribución de los días teletrabajados y presenciales. “En aras de llegar a un acuerdo ofertamos a la parte sindical tres días presenciales y dos teletrabajados. Pero no hemos podido llegar a un acuerdo. Creemos que el Ayuntamiento es la administración más cercana a la ciudadanía y no podemos dejar de prestar ese servicio presencial a los ciudadanos”, explicó Mariño. Desde la Concejalía explica también que se ha ofrecido “flexibilidad” a la hora de que una persona pida teletrabajar. “De modo que puede justificar los días de teletrabajo, establecidos al finalizar el trimestre. Hay que ver cómo se establece en cada servicio. La responsabilidad de conceder esos días no presenciales será del jefe o la jefa de cada servicio”.

Asegura Mariño también que se han creado una serie de documentos para realizar un seguimiento de las jornadas de teletrabajo y se creará una comisión de seguimiento para ver cómo evolucionan estas jornadas, así como las problemáticas que puedan surgir”. Hay servicios que no son susceptibles de solicitar estas jornadas.

Más cambios en la RPT para “mejorar” el organigrama de Policía Local

Se lleva también a pleno por parte de la Concejalía de Personal la modificación número tres de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario del Ayuntamiento de Benavente. Tanto la Concejalía de Personal como la de Seguridad Ciudadana “hemos mantenido reuniones permanentes con representantes sindicales” que en la Junta de Personal han aprobado esta modificación. La modificación del organigrama de la Policía Local se centra en la transformación del puesto de oficial de Informática y Comunicación y el de Seguridad Vial al grupo de oficiales, que serán cinco en total, sin distinción de competencias. Se integra, además, en el organigrama de la Policía Local al agente de Obras, que pasa a depender orgánicamente de este cuerpo. A nivel de oficiales se suprimen las dos plazas de la RPT para segunda actividad y también se suprimen las dos plazas que había de segunda actividad para los agentes de calle. Otro puesto que se suprime es el de policía de cuartel y se crea en su lugar el puesto de funcionario para auxiliar que realizará las labores en este puesto en horario de mañana. Se crea además el puesto de policía motorista. El resto son 24 agentes de calle y uno de administrativo.