El Ayuntamiento de Benavente cuenta ya con la luz verde de Patrimonio para el proyecto de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en Plaza de Juan Carlos I y Cuesta del Río, que irá en consonancia con los trabajos realizados ya en la zona de calle Herreros, Santa María y Doctor García Muñoz, situadas en su entorno. Esta zona es muy transitada por los peatones diariamente ya que es el lugar de paso hacia la Mota, tanto al parque infantil como a los paseos; pero este tránsito peatonal coexiste con el de vehículos de todo tipo. La renovación prevista en las redes de tuberías conllevará consigo también la pavimentación de la zona que tendrá en cuenta respetar y fomentar el espacio del peatón con viarios en coexistencia con el vehículo. Este tendrá un tránsito restringido y temporal en la fase horaria prevista.

En el proyecto se han incluido para su licitación varios mejoras de importante calado y con las que se pretende ampliar esa peatonalización de la zona centro, en sintonía con el entorno.

Una de estas mejoras afectan a la instalación de un sistema de pilonas que tendrán que colocar los agentes de la Policía Local tanto en la zona de subida de la Cuesta del Río hacia Juan Carlos I, justo después del acceso al aparcamiento subterráneo de la Mota para no impedir el estacionamiento en esta zona. “La idea es que aquel cierre parcial que se estaba haciendo el pasado año y de modo temporal en esta zona, que sea una realidad a partir de determinadas horas y durante los fines de semana, en sintonía con el entorno, y siempre con el interés de proteger la seguridad de los peatones que concurren por esa zona. La otra mejora prevista es la creación de un espacio verde para favorecer este tipo de zonas en el centro y también para evitar que los vehículos queden estacionados en esta zona.

El presupuesto es de 367.000 euros, que cuentan con el fondo extraordinario para inversiones del Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León. El fondo incluye una aportación de 235.000 euros, mientras que el resto –una cuantía de 132.000 euros– correrá a cargo del remanente de crédito del propio Ayuntamiento benaventano. “Lo que pretendemos no es solo embellecer la ciudad, sino mejorar los servicios. Tiempo atrás se hicieron labores de pavimentación sin tener en cuenta la situación de las redes de tuberías de la zona”, explicó el alcalde.

Sustitución de las tuberías de agua para mejorar los servicios

Las obras que se van a llevar a cabo en la zona de Plaza Juan Carlos I y Cuesta del Río afectan a los servicios básicos. Por un lado, lo que afecta al abastecimiento y tal y como recoge el proyecto, el suministro se realiza con tubería de fibrocemento que se encuentra, según manifestaciones del servicio, “finalizando su vida útil”. Esto es lo que ha provocado, en los últimos años, la existencia de roturas en la conducción de aguas. En cuanto al alcantarillado, al realizarse la conducción de las aguas por una tajea no estanca no puede garantizarse que no existan filtraciones al terreno desde las mismas por lo que resulta necesario la renovación de las conducciones de forma que las aguas circulen dentro de la tajea por una tubería estanca que garantice tanto la no afección estructural a la tajea de mampostería como la estanqueidad del servicio. En cuanto a la pavimentación, se detectan diversas zonas donde ha podido asentar las losas de apoyo provocando que el pavimento de los adoquines se haya movido. Respecto a la energía eléctrica; alumbrado público y telecomunicaciones se encuentra con tendidos aéreos de los cables grapados en fachada. En este sentido al realizarse la demolición y nueva ejecución de la losa de hormigón se considera necesario y adecuado la instalación de las canalizaciones oportunas para los servicios. Esta actuación se suma las obras previstas este año por parte del Ayuntamiento de Benavente para acabar con problemas de filtraciones y roturas en las redes de tuberías.