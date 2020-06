Los responsables de la biorrefinería de Barcial del Barco, molestos con Francisco Igea

La Plataforma Pro Biorrefinería de Barcial del Barco ha querido responder a las palabras del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, en las que aseguraba que la administración "no es un inversor privado". Un comentario que no ha calado nada bien en el seno de los promotores de la planta multifuncional, quienes han defendido que "representan un calco de las consignas falaces que venían repitiendo diferentes representantes del Ejecutivo regional anterior con el fin de destruir el proyecto". En un comunicado, los responsables de la futura industria han recordado que "nunca se ha pedido dinero", sino avales. "Cuando pedíamos un aval, la Junta de Castilla y León nos decía que no había avales para empresas privadas; y ahora que ya no pedimos aval porque tenemos la financiación, dice Igea que la Junta tiene avales y subvenciones", han señalado fuentes del proyecto.

Cabe recordar que, hace poco más de un mes, los promotores de la biorrefinería de Barcial del Barco anunciaron haber encontrado un inversor estadounidense dispuesto a aportar 178 millones de dólares para su ejecución y puesta en marcha. Los promotores de la industria confirmaron la captación de esta compañía,

EA Green Energy, que contaría "con el compromiso firme de inversores de Estados Unidos y con el respaldo de aseguradoras de prestigio internacional". Alcanzado este compromiso, los promotores aseguraron estar ya trabajando para encontrar "una importante constructora" que se haga cargo de las obras y un banco, "con sede en España", para ser el custodio del capital.

Según los responsables, la compañía EA Green Energy ha comprometido para la provincia de Zamora una inversión de 178 millones de dólares con capital completamente extranjero para la ejecución y puesta en marcha de la industria renovable. Todo ello, han aclarado los promotores, enfocado en un momento de "recuperación económica verde post COVID-19 y en línea con las directrices que se están marcando desde la Comisión Europea y el propio Gobierno de España".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, anunciaba hace un par de días en este diario que la primera piedra del proyecto se podría colocar a finales de este año.