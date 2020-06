Huerga al PP: "Ni autosubida del salario, ni 900 euros al mes, ni en la pandemia"

"Siento no haber podido dedicar la pasada semana a responder al Partido Popular, al estar, como ellos sabían, ocupado con asuntos personales", dijo el alcalde ayer en referencia a la enfermedad y fallecimiento de su padre y a la acusación del PP de que se había subido el sueldo 900 euros durante la pandemia.

"Ni me he subido el sueldo, ni ha sido durante la pandemia, ni son 900 euros al mes", aclaró Huerga, que afeó a los populares su "demagogia" y les reprochó su actitud. "No todo vale en política".

Huerga precisó que lo que el PP ha llamado subida es el abono adeudado a todos los funcionarios y cargos políticos del país, "como bien sabrán la señora Asensio, el señor Dúo y el señor Salvador, que también los habrán percibido" pendiente desde su congelación por el exministro Montoro; son 900 euros brutos anuales y fueron aprobados en el mes de febrero, "nada de en plena pandemia". Huerga defendió que ha sido el único alcalde que se ha bajado dos veces el salario, muy alejado de los 63.000 que llegó a percibir Saturnino Mañanes.

El PP pidió ayer la supresión de las liberaciones y que la partida salarial de los concejales liberados, Manuel Burón, y Fernando Marcos, se emplee en la reconstrucción económica de Benavente tras la pandemia. "Lo importante es no robar, no permitir que te roben dinero público y gestionar bien los fondos públicos bajando impuestos y reduciendo la deuda....esto es exactamente lo contrario de lo que hizo el PP durante sus gobiernos", replicó Marcos a la propuesta del PP.