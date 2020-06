El inmueble del Punto Joven de Benavente acogerá la actividad de Maestro Lupi

La Banda de Música Maestro Lupi abre el periodo de matrícula para el próximo curso con novedades importantes como el cambio de ubicación para los ensayos y el funcionamiento de la escuela de música. La intención del Ayuntamiento de Benavente es trasladar la actividad de la Banda de Música, que hasta ahora se desarrolla tanto en la Casa de Cultura La Encomienda como en la Casa de la Mota, a las dependencias que ocupa el Punto de Información Juvenil. Estas nuevas instalaciones, que tendrán que adaptarse para su nueva actividad, "nos permitirá contar con un espacio más amplio", explicó el director de la banda, José López. "Estamos intentando trasladarnos y además surgen las necesidades a las que nos obligan las autoridades sanitarias", añadió.

Los cambios afectarán también al número de personas en los ensayos. "La idea es que los grupos de la escuela no sean de más de seis alumnos, en cuanto a las asignaturas colectivas. En las asignaturas individuales no habría problema", añadió. Más novedades atendiendo al posible cambio de ubicación. "En el local de ensayo podremos hacer grupos reducidos por cuerdas, que no salen más de 23 personas por ensayo. Y cuando el tiempo lo permita y, si se puede hacer, haremos ensayos en la calle abiertos al público, eso sí, manteniendo las medidas de seguridad pertinentes".

Otros novedades afectan al tema económico. De modo que la banda tiene previsto reducir el coste de la escuela a aquellos alumnos que lleven con ellos algún amigo para inscribirse. De modo que a ambos se les hará el mismo descuento que se les repercute a los hermanos.

En la oferta del próximo año, se incorpora como novedad la posibilidad de cursar musicoterapia para niños de 0 a 3 años y para niños y adolescentes con alguna discapacidad. Mientras que se mantiene el programa de iniciación de 4 a 7 años de edad; lenguaje musical 1, 2, 3 y 4 desde los 8 años a los 99; e instrumento que incluye viento madera (flauta, oboe, clarinete, saxofón y fagot), viento metal (trompetas, fliscorno, trompa, trombón, bombardino y tuba), cuerda (violonchelo y contrabajo) y piano complementario para alumnos de percusión.

Para matricularse puede realizarse a través del teléfono 607467534.

¿Qué pasará entonces con el Punto Joven? Que traslada su actividad a la Casa de la Mota, según explicó la concejala de Juventud, Sandra Otero, aunque de momento no se tiene prevista su reapertura. La creación del Punto de Información Juvenil (PIJ) se realizó en Benavente en el año 1995, y a lo largo de su existencia ha tenido diferentes ubicaciones. Primero compartiendo espacio en la Casa de Cultura La Encomienda; en el año 2001 compartió instalaciones con el Edificio de la UNED, y desde el año 2007, dispone de sus propias instalaciones en un inmueble de la calle Fortaleza, con mayores espacios para los jóvenes. La actividad tendrá que adaptarse ahora a su nueva realidad.