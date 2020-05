El Ramadán en Benavente, la penúltima bronca plenaria

El Pleno virtual del Ayuntamiento de Benavente, repleto de reproches y acusaciones durante más de cinco horas, terminó de la misma guisa con el capítulo de ruegos y preguntas. La concejal de Ciudadanos, Sara Casquero, preguntó al equipo de Gobierno si la felicitación municipal realizada a través de la redes sociales a la comunidad marroquí que reside en la ciudad por el final del Ramadán, se iba a hacer extensiva a otras minorías.

En concreto, la pregunta de la concejala de Ciudadanos fue esta: "Me consta, igual que a mí, a muchos ciudadanos, que el señor alcalde desde el Ayuntamiento ha felicitado el final del Ramadán a la comunidad musulmana. Yo quería preguntar si esto va a ser a partir de ahora la tónica habitual, el felicitar todas las celebraciones religiosas de todas las minorías, ya que como lo hace en nombre del Ayuntamiento, estaría muy bien que consensuase con los grupos políticos del Ayuntamiento aunque estemos en la oposición, esta situación. Porque bueno, por ejemplo la Semana Santa, creo, bueno, me consta que el final de la Semana Santa no se ha felicitado, y bueno yo por ejemplo en mi caso que soy cristiana me siento un poco ofendida".

Felicitación municipal del Ayuntamiento a la comunidad marroquí por el final del Ramadán.

El Ayuntamiento de Benavente felicitó a la comunidad marroquí el fin del Ramadán el pasado 24 de mayo con un mensaje en la cuenta oficial de Facebook del Ayuntamiento. La felicitación causó una notable polémica. Hubo ciudadanos que se sumaron a la felicitación o valoraron positivamente la noticia y otros que la criticaron abierta y duramente.. "No tengo nada en contra de ninguna religión pero de eso a que un ayuntamiento les felicite, apaga y vámonos", indicaba un comentario. "Y si yo voy a Marruecos me van a felicitar a mi por el Domingo de Resurreción??? A que no... solo los españoles hacemos las cosas al revés", decía otro. "Resumido en dos palabras: alucinante. ¿Pero esto no era un estado aconfesional? ¿O solo lo es para lo cristiano", comentó otro usuario. El Partido Popular se sumó con tres me gusta a estos comentarios. Otros usuarios les acusaron de "racistas".

Algunos de los comentarios suscitados en la página de FB del Ayuntamiento con me gusta del Partido Popular.

Con estos antecedentes en las redes y tras la pregunta de Casquero, el concejal de Bienestar Social, Antonio Vega, pidió la palabra para contestar a la pregunta de la concejala de C's. "Quiero señalar que, en primer lugar, aunque la pregunta o el cuestionamiento ha ido dirigida al alcalde, lo cierto es que la iniciativa ha partido de esta Concejalía y quiero señalar que es una iniciativa que nace con el más absoluto respeto a todo el mundo".

El concejal explica que el Ramadán "es un hecho religioso importante" pero también "cultural" porque se construye "desde la interculturalidad, que significa tender puentes y construir espacios de convivencia y de diálogo comunes". Vega manifiesta la convicción de que "solamente se puede aprender desde las diferencias y solamente se puede aprender de personas que piensan y viven distinto de nosotros" y "por eso la diferencia es siempre una oportunidad. Para mí nunca es una amenaza y de verdad, la convivencia solo se puede construir desde estos términos", agregó.

Sobre estas líneas intervención del concejal Antonio Vega e interrupción de la edil de Cs.

El concejal aseguró también que si se llevaban las cosas al extremo, "yo me tendría que preguntar e incluso pedir perdón a todos los niños que no tienen autismo en esta ciudad porque llevamos organizando cuatro congresos sobre autismo. O tendría que pedir perdón a todos los niños que no tienen un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y a sus familias porque el 17 y 18....".

No pudo terminar. La concejal de Ciudadanos interrumpió en este punto a Vega. "No le voy a permitir esto señor. Lo siento. Es que no se lo voy a permitir, no se lo voy a permitir. O sea, me está usted comparando un tema religioso. Estamos en un estado confesional, con una enfermedad de unos niños. No se lo voy a permitir. Punto", clamó con vehemencia. Esto obligó a intervenir al alcalde reprobando a la concejala.

El asunto se paró ahí hasta que el segundo teniente de alcalde, Manuel Burón matizó a la concejala de Ciudadanos que el Estado español, en virtud de la Constitución y desde el 6 de diciembre de 1978, es un Estado aconfesional.

Manuel Burón recuerda a la concejala de Cs que el Estado español es confesional.

Burón no pudo terminar. La edil de Ciudadanos le interrumpió. "He dicho aconfesional, Manuel. He dicho aconfesional. No he dicho confesional", replicó la concejala de Ciudadanos. El vídeo de su intervención anterior, unos pocos minutos antes, la desmiente.

El alcalde, Luciano Huerga, intervino y la concejal pidió hablar de nuevo por alusiones "Es que me han acusado de cosas muy graves", alegó (en referencia a otras situaciones). Huerga no aceptó la petición y explicó el apoyo que el Ayuntamiento ha dado siempre y también este año a la Junta Pro Semana Santa y precisó que no había recibido ninguna queja en todo este tiempo de la comunidad musulmana ni de ninguna otra.