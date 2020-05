"Estamos deseando trabajar pero necesitamos que la gente responda"

La mayor parte del sector hostelero de Benavente no va a abrir sus negocios hasta la fase 2. Al menos esas son las previsiones que se han ido trasladando a la Asociación de Hosteleros de Benavente que pide a la gente su apoyo para poder seguir adelante, en la peor crisis que ha vivido el sector. Ampliación de terrazas, condonación de parte de las tasas o ampliación de la peatonalización de la zona centro en fines de semana son medidas que le ayudarán a volver a iniciar la actividad.

-Previsiblemente Benavente será una de las localidades que pase a fase 1 el próximo lunes y uno de los cambios más importantes para el sector económico es la posibilidad de que se abran los bares y cafeterías para atender en terraza. ¿Cómo se está preparando la hostelería en Benavente para afrontar esa fase

-La hostelería en Benavente para la fase 1 no se está preparando porque probablemente no abra. Es así, porque por las valoraciones que hemos hecho y las múltiples reuniones y conversaciones que hemos tenido dentro del gremio y de la junta directiva, es que no encontramos una viabilidad abrir únicamente con el 50% de las terrazas, porque es abrir a pérdidas, tal y como dicen los compañeros. No te da rendimiento, incluso para situaciones de gente en el que el local sea propio, que son casos contados, tampoco te compensa. Los gastos que te conlleva levantar la persiana día a día, los gastos fijos, es casi imposible sacar un rendimiento claro, al menos en Benavente para poder cubrirlos.

-Entonces ¿hay una posición general al respecto?

-Estamos ante un escenario muy cambiante. Ya tuvimos una reunión parte de la directiva hace unas semanas con el sector y valoramos la postura desde la asociación. Dejamos muy claro que cada uno en su negocio es libre de tomar la decisión que estime oportuna. Nosotros desde la asociación, viendo distintas valoraciones e intercambiando ideas y opiniones de diferentes profesionales, consideramos que la asociación se transmitió el mensaje de que no se abriría hasta junio. Pero eso se decidió antes de que nos retrasaran quince días pasar a la fase 1. En un principio hablamos de abrir en la fase 2, era lo que teníamos previsto.

-¿Cuáles son las medidas que tienen que tener en cuenta para abrir de nuevo los negocios?

-Las medidas higiénicas son muy estrictas, son lo que tienen que ser para lo que estamos pasando ahora mismo. Entonces el gasto que va a conllevar y las medidas que hay que tomar dentro del local con mamparas, distanciamiento de mesas, no se permite apertura de la barra, solo servicio en mesa, va a complicar mucho la situación. Pero bueno ya en la fase 2 es más factible y más viable. Ya entre la terraza y las mesas que tengas dentro ya se puede hacer algo. Las medidas afecta a los trabajadores que tienen que ir protegidos con mascarilla o máscara y guantes. Se tiene que mantener la distancia de seguridad entre las sillas y mesas, habilitar una zona para servir en la barra, hay que desinfectar todo cuando el cliente se va, tanto sillas como mesa. Lo cierto es que no se trabaja a la misma velocidad. Todo conlleva unos gastos.

-¿Desde la asociación se ha solicitado la flexibilización de la ordenanza municipal respecto a las terrazas?

-Hace ya unas semanas presentamos un paquete de medidas dirigido al alcalde de Benavente que consideramos que podían paliar un poco los daños que va a sufrir el sector. Entre ellas, la ampliación del espacio para la instalación de veladores. Es decir si un establecimiento tiene diez mesas, por normativa podrá poner cinco. Pero si ampliamos el terreno se podrán ampliar las mesas en proporción a la ampliación de terreno. Eso es importante porque vamos de cara al verano y la gente creemos que va a preferir estar en las terrazas ya de cara al verano. Si nos facilita ampliar el perímetro que abarca la terraza bienvenido será. La respuesta ha sido positiva siempre y cuando sea posible. La calle Sancti Spíritus (donde se encuentro la zona de vinos de la zona centro) es complicada porque están los bares pared con pared.

-¿Habrá que tener en cuenta también zonas que están junto a los aparcamientos?

-En ese sentido, el Ayuntamiento nos va a permitir parte del aparcamiento de la zona, cumpliendo una serie de medidas. Habíamos pedido también la ampliación del número de mesas de la licencia, por ejemplo para zonas como El Ferial. Pero no se pueden solicitar nuevas licencias.

-¿Alguna condonación de tasas municipales?

-Sí era una de las cosas que hemos pedido. El Ayuntamiento no va a cobrar la tasa de terrazas desde el inicio del Estado de Alarma hasta el día en que empiece la fase 1. A los que hayan pagado la cuota anual se les devolverá de oficio y proporcionalmente el importe. Desde la fase 1 y para este año, también de oficio, no cobrará ese 50% que no nos van a permitir instalar. Y también nos ha condonado las tasas al 50% en 2021, en el completo del año. Por motivos burocráticos sería inviable que pueda hacerse para este año porque no se cumplirían plazos.

-¿Habrá posibilidad de ampliar los horarios de las terrazas?

-La intención era la de solicitar la ampliación del horario de las terrazas. Pero en Benavente está permitida con el mismo horario que la licencia del local. Y sí que solicitamos que igual que otros años se hace el cierre de la zona centro los fines de semana a partir de las nueve o nueve y media de la noche, solicitamos que comenzara desde junio y desde las ocho de la tarde para poder instalar las terrazas. Eso está muy bien porque es una hora muy buena y si se cierra la zona centro es una zona muy cómoda para las familias y para poder ampliar el terreno de instalación de las terrazas.

- Para el sector de la hostelería en Benavente la caída del negocio ha sido muy importante.

-Sí, por su puesto, aquí prácticamente se ha cerrado en su totalidad excepto algún bar de la zona del Centro de Transportes, para dar comida rápida a los camioneros.

- ¿Hay negocios que ya han planteado la imposibilidad de abrir de nuevo?

-Todos intuimos que muchos negocios no se van a abrir porque el impacto económico ha sido muy dura, incluso para gente que va, digámoslo así, sobradamente bien porque tiene un negocio estable y con buenos beneficios, el golpe ha sido brutal. Me han confirmado alguno que no va a abrir pero estoy seguro de que habrá más porque es la peor crisis que ha sufrido la hostelería, que ha habido un cierre total y absoluto durante casi tres meses y no se va a empezar al cien por cien.

-Y la mayoría con locales de alquiler. ¿Sabe si ha habido gestos por parte de los propietarios de los locales para condonar el pago del local en algún caso?

-Ha habido gente a los que los propietarios les han condonado la renta al 100%. Otros que han podido llegar a un acuerdo y otros que lo único que han conseguido es la moratoria. El que ha llegado a un acuerdo con su propietario para no pagar la renta pues estupendo porque en estos momentos es un acto de humanidad. El que lo hace al 50%, pues porque a lo mejor necesita esa renta, también ha hecho su esfuerzo. También están los que quieren ese dinero, porque están en su derecho y lo exigen.

-¿Cómo están los ánimos en el sector?

-Ninguno de aquellos con los que he hablado tiene previsto abrir, aunque todo esto va cambiando de un día para otro. Pero lo cierto es que cuando hablo con los compañeros de profesión, están todos deseando trabajar y levantar las persianas y empezar a generar ese ambiente que había en Benavente. Va a ser difícil pero bueno. Todos están con la seguridad de que antes o después se conseguirá y para ello necesitamos que los clientes nos sean fieles y vuelven a responder como lo han hecho hasta ahora. y se acuerden de nosotros. Después del mundo del espectáculo puede que sea el sector más perjudicado que pueda haber.