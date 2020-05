No habrá mercados aún a la espera de reorganizar los espacios

El cambio de fase supone la posibilidad de iniciar la actividad en los mercados pero los mercadillos en Benavente no tienen aún fecha para su reapertura. La Concejalía de Ferias y Mercados ha mantenido ya un encuentro con los vendedores del mercado de la ropa, que se ubica cada jueves en la Cañada de la Vizana, para poner sobre la mesa cuál es la situación a la que tendrá que atenerse la celebración de este mercado.

El encuentro, según explicó la concejala del área, Sandra Otero, ha servido para ir planificando su vuelta y continuarán manteniéndose nuevas reuniones con el fin de que se pueda perfilar de qué modo se va a abrir este mercadillo con el fin de que se puedan cumplir con las medidas de seguridad que se requieren en cada momento, dependiendo de la evolución de la crisis sanitaria. Al preacuerdo al que han llegado es que, al menos, hasta que no se permita la participación del 50% no se iniciará de nuevo la actividad. "Para mí no hay nada por encima de la salud de una sola persona", aseguró la concejala del área.

De otro lado están el mercado de frutas y verduras que está pendiente de su reorganización para que puedan cumplir con las distancias de seguridad y una vez que se pase de fase. "En principio la semana que viene no se va a abrir. Hay mucha incertidumbre pero sí tenemos que valorarlo".