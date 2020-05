Tres peñas de Benavente dicen que no se ha votado el apoyo al toro "testimonial"

Las peñas Garrafón, Trevinca y El Toril aseguran en un comunicado conjunto que "la información que la Coordinadora de Peñas ha trasladado al Ayuntamiento sobre el apoyo a la celebración de un posible toro enmaromado este año no se ajusta a la realidad". La Coordinadora el pasado viernes tenía previsto proceder a la segunda votación para mostrar el apoyo o no al cambio de fechas de las Fiestas del Toro que es lo que, a priori, se había solicitado el día 23 de abril. Según explican "horas antes de proceder a la votación, la directiva explica que lo que pide el Ayuntamiento es que "si cuando llegue el momento y si Sanidad lo permite, las peñas vamos a salir a la calle".

Varias peñas "mostramos nuestro malestar puesto que no es lo que habíamos pedido a los peñistas que votaran. Ante la negativa de dejar sobre la mesa este asunto a la espera de poder preguntar a los peñistas este nuevo planteamiento, varias peñas decidimos no votar. Pero también manifestamos que no votábamos porque no se trataba de desempatar sino de una votación diferente a la que se había planteado en un principio y para la que no nos habían dado más que unas horas para emitir el voto, tiempo totalmente insuficiente para preguntar a nuestros socios".

La mayoría de las peñas emitieron el voto. "Nuestra sorpresa ha sido cuando hemos visto la notificación al Ayuntamiento manifestando que las peñas damos el apoyo para la celebración de un toro testimonial. Estamos seguras que si se hubiera mantenido ese planteamiento el resultado hubiera sido no. Para esa pregunta, nuestro voto era no".

Estas quejas ya se han trasladado a la Coordinadora que, por otro lado, tiene entre sus fines la participación en los actos oficiales de las Fiestas del Toro y la Veguilla, "por lo que no entendemos todo este asunto" y no se comprometen a adoptar ningún acuerdo adoptado "unilateralmente".