Seguridad pide a Salud Pública test PCR para toda la plantilla de la Policía Local de Benavente

La Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Benavente ha pedido a la Dirección General de Salud Pública dependiente de la Agencia de Protección Civil la realización de test PCR a toda la plantilla de la Policía Local, después de que los agentes usarán mascarillas "defectuosas" durante dos semanas.

Las mascarillas, del tipo KN95, habían sido entregadas por la Junta en un lote de 150 unidades. Se utilizaron 35, pero luego se descubrió que no estaban homologadas. El Ayuntamiento las suplicó por otras del tipo FFP2 adquiridas con recursos propios.

Aunque los agentes se encuentran asintomáticos, el uso de las mascarillas ha generado incertidumbre y ha movido al Ayuntamiento a pedir los test para los agentes, al tratarse de trabajadores esenciales.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Marcos, explicó ayer que el día 1 remitió una comunicación a la Agencia de Protección Civil solicitando las pruebas para los agentes y descartar así que la plantilla policial pueda haber contraído la enfermedad, aunque no manifieste síntomas. A la carta no recibió respuesta y volvió a realizar una nueva petición oficial la semana pasada. A esta se han sumado varias llamadas telefónicas. Otro tanto ha ocurrido con las mascarillas entregadas a los bomberos por el Consorcio. Los primeros rechazaron usarlas al no estar garantizada su homologación y trazabilidad. El Ayuntamiento les ha dotado de mascarillas FFP2.