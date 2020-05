Fiestas avisa de que se correrá un toro testimonial "si la situación lo permite"

Benavente celebrará un toro enmaromado testimonial un fin de semana del mes de septiembre solo si las condiciones de salud pública lo permiten y la Junta de Castilla y León autoriza el festejo. Esta segunda premisa no será un escollo. La Administración regional ya ha recibido la petición de Benavente y siempre que las condiciones sanitarias no aconsejen la organización de eventos multitudinarios en esas fechas, respaldará el mini festejos, según informaron ayer fuentes municipales.

El equipo de Gobierno de coalición explicó el miércoles a la Asociación de Hosteleros de Benavente que habrá una carrera testimonial con un programa reducido a un viernes y un sábado del mes de septiembre para estimular económicamente la hostelería.

El festejo se celebrará con la participación de las peñas del Toro o sin ella, aclararon también a Ahosbe, aunque esta decisión la tendrá que tomar la Coordinadora. El órgano de coordinación de las peñas decidió someter a votación si se salía o no en el caso de que la situación sanitaria permitiera celebrar una versión reducida del Toro Enmaromado. La votación se produjo hace algo menos de dos semanas y se produjo un empate. Seis peñas votaron a favor de participar, otras seis en contra, y otra peña decidió no emitir voto alguno. Así las cosas, la Coordinadora decidió votar para desempatar hoy viernes. En principio, la convocatoria se mantendría.

En este proceso algunas peñas han preguntado qué ocurriría con la subvención municipal anual. La ayuda tiene que justificarse y obliga a presentar una memoria en la que se detallen los gastos realizados, por lo que fuentes municipales explicaron que si las peñas deciden no salir no cabría la concesión de la ayuda al no producirse el fin que la motiva. De cualquier modo, las peñas tendrían que pronunciarse de nuevo a lo largo de la jornada de hoy.

El equipo de Gobierno ha explicado también que si las condiciones de salud pública debido a la pandemia de la COVID-19 lo impiden, la reserva de fondos realizada para un toro testimonial pasaría a engrosar el fondo creado para ayudas sociales y a autónomos y empresas o, en su defecto, para algún tipo de programa específico de potenciación de la hostelería local, incluyendo bares, cafeterías y restaurantes.

Las fiestas del Toro Enmaromado constituyen una de las principales fuentes de ingresos en el sector hostelero local durante el año, razón por la que el Gobierno municipal considere que, si se cumplen las condiciones necesarias, un mini toro enmaromado "ayudaría" a que los efectos económicos adversos de la pandemia sobre el sector se aminoren.