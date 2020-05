La justicia enmienda al INSS y otorga la incapacidad a un albañil con dos prótesis de Benavente

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la sentencia de instancia y la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social que había denegado la incapacidad permanente a un albañil de 61 años que sufría problemas en ambas caderas y fue operado para la implantación de prótesis en ambas caderas.

Los magistrados del alto tribunal de la región han fallado estimando el recurso de suplicación del trabajador, revocando la sentencia de instancia promovida por el INSS y declarando al albañil afecto de incapacidad permanente total para su derivada de enfermedad común. El TSJCyL condena a las demandadas a abonar al trabajador una pensión vitalicia del 75% de la base reguladora de 1.067,14 euros, hasta agotarse la fecha de la IT y siendo revisable esta declaración por agravación o mejoría a partir del 1 de mayo de 2020, esto es, hace 13 días.

El trabajador solicitó la incapacidad en marzo del pasado año. Le fue denegada por no alcanzar, las lesiones que padece, "un grado su?ciente de disminución de su capacidad laboral para ser constitutivas de una incapacidad permanente", según la Ley general de la seguridad social.

El albañil padecía coxoartrosis bilateral y fue operado de prótesis cadera derecha e izquierda los años 2017 y 2018 sin complicaciones radiológicas. El diagnóstico concluyó una disminución leve-moderada de balances osteomusculares de caderas y conservación de la deambulación, así como la conservación de la funcionalidad de raquis lumbar.

A la luz de los informes y del recurso los magistrados del TSJ concluyen que no puede negarse que el resultado de las intervenciones ha sido bueno. Sin embargo, consideran que la profesión de albañil lo es de esfuerzos, y exige adopción de posturas forzadas y mantenidas y deambular por terrenos irregulares y andamios. "La prótesis de caderas arrojan un buen resultado, pero concurre limitación de movimientos y sobre todo por el mero hecho de las prótesis esta sala considera que no puede obligarse al actor a seguir realizando un trabajo que sobrecarga dichas prótesis con las consecuencias que puede tener para las mismas, no estando capacitado el actor para realizar un trabajo de la máxima exigencia física para el sector de las extremidades afectado".