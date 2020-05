El Ayuntamiento de Benavente llama a respetar las normas de distanciamiento

Las zonas básicas de salud Benavente Norte y Sur en las que se divide la ciudad y los municipios de su alfoz continuarán el próximo lunes en la fase 0. Por tanto, continúan todas las limitaciones y restricciones que han existido hasta ahora por cuestiones de salud pública. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Benavente hace un nuevo llamamiento al respeto a las normas de distanciamiento social, especialmente dirigido a los más jóvenes. "A estos últimos queremos deciros que hasta ahora lo habéis hecho muy bien y queremos que sigáis haciéndolo: tenéis toda la vida por delante, no es momento de tomar riesgos y poneros en peligro vosotros mismos ni a vuestros familiares más queridos (abuelos, padres, amigos, etc.)", explica.

Pide también que "seamos todos responsables, sigamos respetando las normas, salgamos lo mínimo posible con prudencia y responsabilidad. Si lo seguimos haciendo así y no nos relajamos, desde la prudencia, podremos ir avanzando con seguridad hacía las siguientes fases del desconfinamiento. En caso contrario, todos los esfuerzos, sacrificios y lucha que hemos librado contra el virus durante los últimos dos meses no habrán servido de nada". Y añade que "estamos seguros que los vecinos de la ciudad estaréis a la altura de las circunstancias, sobre todo los más jóvenes, que comprenderéis que sois el futuro, pero que sin responsabilidad en estos momentos no habrá un mejor futuro ni para vosotros ni para nadie. Gracias a todos por vuestro compromiso. Estamos seguros que juntos y unidos venceremos al virus".