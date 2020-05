Lío en Benavente para acordar una declaración política a favor de los sanitarios

Ni siquiera en momentos como los que se están viviendo en la actualidad, los grupos políticos de la corporación municipal de Benavente han sido capaces de alcanzar un acuerdo para redactar una declaración institucional conjunta ante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. El pasado domingo, los grupos del equipo de Gobierno, PSOE e IU, daban a conocer la propuesta presentada para su aprobación a todos los grupos municipales y que no llegó a elevarse a Pleno al no contar con el apoyo al texto por parte del PP y Ciudadanos, según explican.

"Estaba hecha y adaptada para nuestra ciudad de Benavente, con mensajes directos y compromisos públicos que no pudieron salir adelante al no contar con el apoyo de todos los grupos municipales que componen el Pleno Municipal. Creíamos que la gente espera eso de su Ayuntamiento, de sus concejales, con los compromisos de trabajar desde la unidad y el interés general. Lamentablemente, si estos sentimientos, objetivos y compromisos no son compartidos como institución municipal, al menos sí pueden considerarse nuestros compromisos como Gobierno Municipal", explicaban en el escrito remitido a los medios.

La publicación no ha gustado a los grupos en la oposición que ayer salían al paso para "desmentir rotundamente las afirmaciones del equipo de Gobierno con relación a la declaración institucional presentada en el pleno" y asegura que "es una actitud vergonzosa e inmoral la utilización de este tema con fines políticos", explica la portavoz del PP, Beatriz Asensio, quien insiste que "el Equipo de Gobierno ha manipulado y ha mentido, es mentira. Siempre hemos buscado el consenso".