Crean una bolsa de empleo para trabajar en el sector agroganadero

Ante la escasez de temporeros para acometer trabajos agroganaderos en la provincia de Zamora, el Ayuntamiento de Benavente, la Fundación Agricultores Solidarios y La Unión de Zamora firman un convenio para la dinamización de una bolsa de empleo.

Dicho convenio permite agilizar las demandas de empleo que están surgiendo en estos duros momentos, con los demandantes de empleo, "que desgraciadamente su número ha aumentado debido a las consecuencias de la COVID -19", según explican. La bolsa de empleo está abierta a que todo aquel que quiera ofrecerse como trabajador y nace para dar respuesta a las necesidades que actualmente existen en la provincia, como se pudo constatar en la pasada reunión con el Subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco. La Fundación Agricultores Solidarios junto con La Unión de Zamora se encargarán de coordinar dicha bolsa de empleo con las autoridades competentes. Actualmente la bolsa de empleo cuenta con más de un centenar de personas.

El Ayuntamiento de Benavente y la Fundación Agricultores Solidarios, vienen colaborando desde hace más de 4 años para la formación de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, así como las posibles ofertas de empleo que tanto a la Fundación como a UCCL Zamora les llegan en su día a día.

Además, UCCL ha creado en todas las provincias de nuestra comunidad, bolsas de empleo con el objeto de dinamizar las demandas con las ofertas de trabajo. Desde estas entidades se quiere hacer hincapié en la necesidad que hay de dotar al mundo rural de medios que permitan tener las mismas comodidades que existen en el entorno urbano. La Unión de Zamora reclama mayor apoyo para los agricultores y ganaderos de nuestra provincia, ya que, "desgraciadamente, como estamos pudiendo comprobar, son más necesarios que nunca, y su actividad debe ser puesta en valor ya que si los agricultores y ganaderos no producen la ciudad no come".