La queja del jubilado de Benavente que pasa las horas contando coches: "Circulan miles cada día"

Un vecino de la ciudad de 78 años, jubilado, ha pedido encarecidamente a las autoridades que extremen la vigilancia y el control de vehículo porque "no me creo que tanta gente esté trabajando". Este hombre, que reside cerca de la rotonda de La Veguilla se dedica a contar los turismos que pasan por la zona cada día. "Circulan miles", explica reiteradamente en una llamada a este periódico para que hagamos constar la situación, de la que ha dejado constancia con una queja verbal en el Puesto Principal de la Guardia Civil. "Estoy jubilado. No tengo nada que hacer y paso las horas contando los coches que pasan. Repito, son miles. Es una conducta incívica mientras todos los demás tenemos que estar en casa", argumenta.