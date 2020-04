El ejército patrulla las calles para reforzar a la Policía Local y a la Guardia Civil

El Ejército de Tierra regresó ayer a Benavente para realizar labores de vigilancia y control en las calles. Una veintena de soldados del Regimiento de Especialidades de Ingenieros 11 con base en Salamanca patrulló la ciudad con vehículos durante la mañana y destacó parejas de soldados por diferentes zonas de la ciudad con la misión de reforzar a la Guardia Civil y a la Policía Local en las calles.

Fuentes oficiales explicaron que la misión militar de refuerzo buscaba centrar los efectivos del Instituto Armado y de la Policía Local en controles de tráfico, sobre todo para vigilar la entrada desplazamientos externos que pudieran aprovechar la llegada de la Semana Santa para regresar a la ciudad de otros lugares del país.

Lo soldados prestaron labores de auxilio a personas mayores en algunos casos y preguntaban a los transeúntes hacía dónde se dirigían, mientras de forma ininterrumpida varios vehículos militares recorrían la ciudad. Además de esta sección del Ejército de Tierra, el viernes por la noche se volvieron a desplazar a Benavente efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para realizar trabajos de desinfección en las residencias de mayores. La UME llevó estos trabajos, ayudados de autobombas y de equipos personales, en la residencia Mixta Los Valles de Benavente, en la residencia Virgen de la Vega de Asprosub, y en el Centro de Día de la Asociación de Enfermos de Alzheimer.

La información que diariamente actualiza la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León sobre los centros residenciales de mayores no arrojaron ayer variación alguna. Los datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que solo abarcan los establecimientos de titularidad pública, indican que la Residencia Mixta Los Valles no ha registrado ningún fallecido por coronavirus, que hay registrado un único caso confirmado de COVID-19, y 16 mayores permanecen aislados con síntomas compatibles de coronavirus. No hay en aislamiento preventivo ninguna persona sin síntomas.

Los datos de nuevos casos de COVID-19 publicados ayer por la Consejería de Sanidad arrojan un panorama muy diferente al de días anteriores por lo que podría haberse producido algún tipo de error en los registros. Así, la Zona Básica de Benavente Norte, que el día 2 presentaba 78 casos acumulados, ayer solo registraba un caso desde que comenzó la crisis. La Zona Básica de Salud Benavente Sur, con 73 casos el viernes, ayer registraba 79. En la Zona Básica de Salud del Tera, hasta el viernes con 4 casos, ayer contabilizó un total 73 casos desde que comenzó la crisis y en días en los que anteriormente no había habido registro alguno. Por último, en la Zona Básica de Salud de Vidirales, se ha pasado de un único caso a 92. Dado que las estadísticas recogen los casos de forma acumulada parece poco probable que después de tres semanas de decreto se pase de 73 casos a un único caso a uno solo, o de uno a 92, aunque estos datos permanecieron colgados en la web de la Consejería toda la jornada.

A nivel de incidencias, la Policía Local de Benavente formuló el pasado viernes media docena de denuncias y llevó a cabo una detención por desobediencia a la autoridad en el marco de la observación del cumplimiento de las medidas de confinamiento del Decreto de Alarma, y de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Las sanciones van desde los 600 hasta los 30.000 euros.

A las ocho de la tarde, las ambulancias, los vehículos de los bomberos, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, hicieron sonar las sirenas en reconocimiento a los niños y niñas de la ciudad. Numerosos balcones de Benavente se engalanaron con globos y motivos de colores por este motivo, y los aplausos diarios fueron destinados también a los más pequeños de la ciudad.