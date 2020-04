"Me ha preocupado poder contagiar a mi mujer, embarazada de siete meses"

Míguel Ángel Blanco (1979) espera estos días el alta médica como enfermo de coronavirus. Oficial en la Policía Local de Benavente, dio positivo a la enfermedad hace diez días (once cuando salga publicada esta entrevista), lo que supuso que otros siete agentes fueran puestos en cuarentena y que el servicio se reestructurara. En esta entrevista cuenta como ha sobrellevado el confinamiento en su domicilio y como ha superado el virus, que nunca llegó a causarle problemas respiratorios. Aislamiento, seguimiento médico telefónico y paracetamol cada ocho horas, este ha sido su tratamiento. Ahora confía en obtener el alta médica cuanto antes.

–¿Cuánto tiempo lleva en recuperación por el coronavirus y cómo ha sido la convalecencia?

–Aunque me encuentro en el día 10 desde que me dieron el resultado de que era positivo a la COVID-19, tenía síntomas desde tres días antes de la prueba. La convalecencia en mi caso ha sido regular, al principio con mucha rabia e impotencia, que después se ha convertido inevitablemente en resignación.

–¿Qué síntomas notó cuando contrajo la enfermedad? ¿Cómo cree que se produjo el contagio?

–Los síntomas primeros fueron malestar general, y mucha debilidad, cansancio y fiebre. En mi caso nunca he tenido dificultad respiratoria ni excesiva tos, aunque sí pérdida del gusto y del olfato. El contagio es imposible saber dónde pudo producirse. No tengo gente cercana ni compañeros de trabajo que hayan sido positivos, pero lo más probable es que fuese estando de servicio. Los policías estamos a pie de calle en contacto con mucha gente, pero vamos, donde menos te lo puedes esperar.

–¿Que indicaciones médicas recibió y que tratamiento ha seguido durante el periodo de enfermedad?

–Me indicaron tomar Paracetamol cada ocho horas. El seguimiento siempre ha sido vía telefónica.

–¿Ha temido en algún momento que la enfermedad fuera a más? ¿Qué le ha preocupado en todo este proceso?

–Pues si, viendo las noticias y la gravedad siempre se tiene miedo. Gracias que en mi caso me han remitido pronto los síntomas encontrándome ligeramente mejor cada día. Lo que más me ha preocupado ha sido poder contagiar a gente cercana con la que tuve contacto últimamente, como familiares y compañeros, pero en especial a mi mujer, que está embarazada de siete meses.

–¿Temió en algún momento terminar ingresado en un centro hospitalario?

–En mi caso siempre me he encontrado bien pues lo síntomas han sido leves, pero el miedo de que fuese a más es lógico tenerlo.

–¿El alta está cerca? ¿De ser así, tendrá que esperar para reincorporarse a su trabajo o aún tendrá que esperar un tiempo?

–En principio me tienen que hacer una prueba de contraste para comprobar que ya no soy positivo, y con muchas ganas de volver a trabajar, me gusta mi trabajo y ahora mismo es lo que más se necesita, poder ayudar.

–¿Cómo ha sobrellevado estar aislado de su familia dentro de su domicilio?

–Ahora ya mejor, al principio fue muy duro, vivimos en una casa grande con dos plantas lo cual ha facilitado el aislamiento, pero aun así no poder tocar nada, ni hacer nada y estar separado de mi mujer, comer solo.... y siempre con la incertidumbre de contagiarla. Pero esto está a punto de pasar y por eso me gustaría dar todo mi apoyo y ánimo a la gente que esté pasando por esta misma situación, y también agradecer las muestras de cariño en especial a mis compañeros de trabajo que siguen con su gran labor, al Ayuntamiento, a amigos y a toda la gente que ha estado pendiente de mí durante todos estos días.