"Es fundamental seguir unas rutinas con los enfermos de alzhéimer y transmitirles calma"

Las personas con alzhéimer son población de riesgo ante el coronavirus por su avanzada edad, en la mayoría de los casos. Pero es que, además, la crisis del COVID-19 tiene un mayor impacto en las personas con Alzhéimer, ya que no tienen memoria para retener la necesidad del confinamiento y sufren un cambio de las rutinas que es fundamental para garantizar su estabilidad, y que suelen incluir paseos o acudir a centros de día como el de Benavente. La psicóloga de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer (AFA) de Benavente, Mayca Martínez, explica cuál es la situación de estos enfermos y de sus cuidadores y ofrece algunas recomendaciones para afrontar mejor esta situación.

–¿El Centro de Día dejó de prestar servicios ya el día 13 de marzo?

–Sí. Fue el último día en que ofrecimos los servicios, pero ya llevábamos una semana extremando las medidas de seguridad frente a un posible contagio pues tomando la temperatura cuando venían al centro, antes de irse, también intensificamos la higiene lavando las manos nada más llegar, y fuimos extremando las medidas de seguridad hasta el decreto que la Junta el día 13 de marzo, antes ya del Estado de Alarma.

–¿Desde la asociación colaboráis con las familias de modo telemático?

–La inmensa mayoría no nos han planteado dudas. Nosotros entendemos que hay que mantener el contacto y sí les hemos facilitado alguna recomendación y nos hemos preocupado de conocer en la situación en la que están. Es una situación muy novedosa para ellos y más aún cuando las rutinas son tan fundamentales. Sí nos han manifestado que echan de menos el centro. La inmensa mayoría intentan seguir con la rutina como por ejemplo que acaban el desayuno y están esperando a que les vayamos a buscar. Eso es complicado y aparte gestionar todo el tiempo del enfermo en casa es difícil. Les hemos explicado pautas a seguir, porque tenemos gente en distintos niveles, y con instrucciones clara y precisa se les ha explicado ya la situación en la que estábamos. La conciencia del tiempo para ellos es relativa , por lo que no hemos hecho hincapié en el tiempo que se va a prolongar esta situación.

–Fundamental, por tanto, adaptar lo máximo posible la rutina diaria a la que solían hacer antes del confinamiento.

–Sí en aspectos como levantarse a la misma hora, darles de comer a la misma hora. Si tienen posibilidad de pasear en casa hacerlo. Es más complicado gestionar el movimiento, pero entre risas y con un estado de ánimo favorable pueden hacer algo de gerontogimnasia. Esas recomendaciones sí se las hemos dado y que mantengan las mismas actividades que hacían a excepción de salir de casa.

–Complicado para las personas enfermas pero también para sus familiares.

–Por supuesto. no hay que olvidar que luego está la situación personal de cada cuidador. Claro todos tienen sus dificultades diarias de forma habitual y es añadir una más. Ya la situación de confinamiento supone un estado de ánimo distinto. para todos. Si añadimos tener todo el día al enfermo en casa que no entiende que no puede salir la inmensa mayoría de las veces, hay un gran estado de nerviosismo por cómo afrontamos esta situación. Hemos intentado dar herramientas a las familias. Pues, incluso a los de estadíos más avanzados explicarles que "estamos malos y no podemos salir para ponernos peor". Tienen que entenderlo. Intentar adaptar las explicaciones a su nivel de entendimiento. Cada familia conoce a los enfermos y nosotros trabajamos habitualmente con las familias una vez a la semana y seguimos activas y atendiéndoles a través del teléfono y el correo.

–¿Seguir estas recomendaciones puede hacer que los enfermos mejoren sus capacidades oque al menos no sufran un aumento del deterioro tan rápido?

–Lo que pretendemos es que al menos se mantengan. La situación es muy difícil y lo que tenemos que intentar es mantener esas capacidades cognitivas. Es fundamental que estén en calma, tranquilos. Y el que necesite más actividad o sea capaz de ponerse con ellas pues debe hacerlo. Y se las hemos facilitado. Pero cuesta. Tenemos que buscar actividades que suelen hacer en casa, que sirven para hacer las actividades del día a día. Mantener el estado de ánimo es muy importante también.

–¿Qué mensaje daría a los cuidadores en esta difícil situación?

–Es difícil en esta situación señalarles alguna tarea más que el propio confinamiento, pero necesitan mantener la calma. Es fundamental porque así están calmados y así están bien. Si surgen dificultades, vamos a cambiar de situación e ir a una más placentera y cuando estén calmados se vuelve a intentar. Hacer algún ejercicio es casa y ponerles música. La música es muy importante porque conecta con nuestros sentimientos y con la memoria a largo plazo que siempre está mejor preservada. De hecho hay enfermos que no consiguen ninguna verbalización y le pones una canción y canta.