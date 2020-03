Benavente reactiva la atención local a las víctimas de violencia de género

Con motivo de la actual situación del Estado de Alarma y la dificultad añadida que puede suponer para muchas mujeres el aislamiento en su casa, el Ayuntamiento de Benavente ha reactivado el Plan Municipal Contra la Violencia de Género y el funcionamiento del Punto Municipal de Información Contra la Violencia de Género o Unidad de Apoyo.

"Desde esta Unidad de Apoyo ofrecemos información, acogida, escucha activa y acompañamiento ante cualquier circunstancia de violencia de género que estés sufriendo y, si fuera necesario, atención psicológica. Estamos contigo. Queremos ayudarte. Por eso articulamos también otros recursos que están a tu disposición para afrontar posibles situaciones de violencia", explica el concejal de Bienestar Social e Igualdad, Antonio Vega.

Y es que la convivencia familiar a la que obliga la cuarentena puede suponer para algunas mujeres víctimas de la violencia de género un mayor riesgo de sufrir agresiones. "La situación de confinamiento puede suponer el agravamiento de la situación de vulnerabilidad en la que pueden encontrase muchas mujeres y la aparición de comportamientos compatibles con la violencia de género. Más aún, al hecho de tener que permanecer confinadas con sus potenciales agresores se une una mayor dificultad para acceder a los medios de comunicación y denuncia"

De acuerdo con lo anterior y en el marco de lo establecido en el Plan de Contingencia del Ministerio de Igualdad contra la violencia de género ante la crisis del COVID-19, desde la Concejalía de Igualdad se entiende que "puede considerarse servicio esencial todos aquellos servicios dirigidos a la asistencia integral a las víctimas de violencia de género".

Por ello desde la Concejalía se decide la reactivación del servicio que se venía prestando en el Centro Municipal de Atención al Inmigrante (CMAI) ubicado en el Centro Cívico El Ferial. "Un servicio en el que además de la atención a necesidades sociales vinculadas a colectivos vulnerables, se contemplan medidas de información y atención contra la violencia de género a través de la Unidad de Apoyo.

Tras el endurecimiento de las medidas de confinamiento establecidas por el Gobierno el fin de semana, la Concejalía ha optado por mantener el servicio de modo telemático.

Desde allí se informa de los recursos con los que cuentan las mujeres víctimas de violencia de género ante situaciones de emergencia. De modo que en caso de que se necesite información general y asesoramiento jurídico, pueden llamar al 016. Teléfono disponible las 24 horas y gratuito. O bien a través del e-mail 061-online@mscbs.es; en Castilla y León para información asesoramiento jurídico y también psicológico se puede llamar al 012, disponible de 8 a 22 horas o al e-mail informacion012@jcyl.es. Para apoyo psicológico inmediato, se puede acceder por whatsapp a los teléfonos 682916136 y 682508507.

Si te encuentras en una situación de emergencia llama al 112 o al 061 de la Policía Nacional . Y si no puedes hablar por teléfono, descargar. "Si no puedes permanecer en casa y no tienes otro hogar donde refugiarte, solicita al CEAS el ingreso con tus hijos en un Centro de Emergencia y de Acogida", señala Vega. Y si la víctima puede ir a una farmacia pude comunicar su situación de riesgo pronunciando la señal de alerta "Marcarilla-19". Debe pensar en una "ruta segura de salida de casa y refugio en casa de riesgo. Y recuerda el concejal que los vecinos tienen la obligación de denunciar cualquier signo evidente de violencia de género en el vecindario. "La violencia de género no es un problema privado, no es una cuestión de violencia entre familiares, como en ocasiones se nos ha dicho. Es una violación de derechos que nos interpela a todos y todas.", añade.