Transeúntes y paseantes con mascotas podrán ser identificados por la Policía

La Comisión de Seguridad Ciudadana ha decidido dar otra vuelta de tuerca y endurecer los controles individuales de transeúntes y de paseantes con mascotas en el cuarto día de vigencia del decreto de alarma nacional.

La Policía Local identificará a las personas que deambulen por las calles, pedirá recibos de compras en supermercados, y la documentación de los animales. También identificará a las personas que caminen por las calles y abrirá un registro por turnos para detectar reincidencias, que serán sancionadas en el caso de confirmarse.

La Guardia Civil seguirá realizando controles en rotondas y en los accesos de entra y salida a la ciudad de las principales vías de comunicación.

En las últimas horas el número de personas denunciadas por vulnerar la Ley de Seguridad Ciudadana se eleva ya a cinco. El martes la Policía multó a dos camioneros de origen serbio que deambulaban por la ciudad. Las sanciones van desde los 601 a los 30.000 euros. Los agentes tienen orden de iniciar una campaña específica de control de mascotas. Sus dueños deberán llevar encima la documentación y se penalizará la discrecionalidad en las distancias de los paseos. Es decir, serán reconvenidas o multadas en caso de reincidencia, aquellas personas que paseén a sus mascotas a una distancia excesiva de sus domicilios o no tengan en regla la documentación de los canes. No obstante, se tendrá en cuenta, según informaron fuentes municipales, que no todas las especies caninas tienen las mismas necesidades y esto también influirá.

Protección Civil realizará desde hoy patrullas por los espacios públicos principales de la ciudad y ha recibido la encomienda de comunicar la obligatoriedad de cumplir los confinamientos domiciliarios si detecta grupos de personas por las calles.

La Comisión ha acordado igualmente ponen en marcha brigadas de limpieza con mochilas de desinfectante en edificios concurridos. En la lista figuran el Hospital, los centros de salud, Correos, oficinas bancarias, el Consistorio de la plaza del Grano, farmacias, supermercados, estancos, y los cuarteles de la Policía y la Guardia Civil, entre otros. Por último, los puntos limpios trabajarán a la demanda.

A nivel sanitario, la falta de expedición de recetas está moviendo a los farmacéuticos a pedir explicaciones. Fuentes médicas explicaron que en el caso de la receta electrónica se está ampliando el tiempo pautado, aunque los visados de determinados medicamentos no se están renovando.

La situación en los centros de salud sigue siendo de confinamiento de los profesionales, con triajes y atención de urgencias, pero sin consultas ni desplazamientos a las localidades salvo en caso de urgencias justificadas. Desde que comenzó la crisis "no ha habido ni un solo test" para realizar pruebas, aunque se espera que en cuestión de días comiencen a llegar, como ha anunciado el Gobierno, los denominados test rápidos, que se usarán en pacientes que acudan a los centros con síntomas clínicos.