Calles vacías y enmudecidas el primer día de cuarentena para frenar la epidemia

No había prisa ayer por madrugar para la gran mayoría de la población que, sin más obligaciones que estar en casa, optaron por entretenerse viendo la televisión, leyendo, haciendo gimnasia o recuperando juegos para el entretenimiento de los más pequeños. En un recorrido por la ciudad dominaba el silencio y las calles vacías.

Pero lo cierto es que por la mañana, en la jornada de ayer, algunas personas no hicieron uso del sentido común y lejos de obedecer los requerimientos de las autoridades de "quedarse en casa" hicieron otros planes para pasar la mañana. Haciendo un recorrido por las calles de la ciudad se observaba gente ataviada con ropa deportiva que aprovechaba las zonas menos céntricas como la avenida Plaza de Toros para realizar recorridos a la carrera. Coches de aquí para allá, y en la Plaza Virgen de la Vega, una jornada más, los habituales señores mayores aprovechando el sol de la mañana para sentarse en los bancos, eso sí, esta vez, cada uno en uno diferente. En la avenida Maragatos se observaba a varios adultos con sus familiares mayores dando paseos y también un padre con su hijo pequeño. Como si se tratara de una jornada normal. En la calle Herreros, señoras viendo los escaparates mientras paseaban al perro. Un joven en bicicleta, al que le llamó la atención la Policía Local para que se fuera para casa. También un par de ancianos que aseguraban venir adela Mota, porque "no nos vamos a quedar en casa".

La tendera de una pollería sale a limpiar la calle y asegura que hoy solo han entrada cuatro personas. Nada que ver con un domingo "normal". Mientras que el quiosco donde venden pan "hay menos gente de lo habitual, pero es que a por el pan siempre viene la gente".

Ya en La Rúa, la farmacia de guardia, concurrido y la gente esperaba su turno respetando la distancia de seguridad. Santa María completamente desierto, nadie paseando y ya en la Mota propietarios de perros paseándolos en soledad. Desde los miradores se ve a gente en la zona de la Pradera, pasando la mañana y también en el Prado de las Pavas.

En el recorrido de vuelta otra de las personas que ayer sí que tuvo que ir a trabajar. Un barrendero. Asegura que "hoy está todo muy tranquilo. No se ve mucha gente por la calle y en mi trabajo lo que he notado es que está todo mucho más limpio, aunque sigo encontrando las cacas de los perros que la gente no limpia", aseguró.

De la Mota sale un coche de la Policía Local. A su paso se escucha por megáfono "les habla la Policía Local. Se ha decretado el estado de alarma. Por lo tanto, todas las personas deben permanecer en su domicilio".

En otros puntos de la ciudad como la avenida El Ferial, familias con los niños paseando y en Maragatos una joven le requiere a un par de personas mayores, desde la ventana de su casa, que "se metan en casa, no se puede salir a pasear, que los demás también estamos en casa".

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, reconocía que "a lo largo de la mañana la Policía Local se ha encontrado, sobre todo, gente mayor en la Mota, el Prado de las Pavas o en la zona de la Pradera. La Policía Local ha informando a la gente que se marche para su casa. No es tiempo de ocio, ni de vacaciones. Es poca gente pero sigue existiendo esa gente que no es consciente de la gravedad de los hechos y la entidad de las medidas adoptadas por el Gobierno", aseguró el primer edil.

Por la tarde, la ciudad enmudeció. El silencio se hizo protagonista de la calle. Solo se observó a alguna persona paseando con el perro por distintas zonas de la ciudad.

El Ayuntamiento informó además que mientras dure la cuarentena se suspende el cobro de la Zona Azul. Solicita, además, la colaboración ciudadana para no ocupar de forma indebida las zonas de carga y descarga existentes en la ciudad, con el fin de que estén libres y habilitadas para poder facilitar las tareas de reposición y descarga de suministros de primera necesidad como los de supermercados o las farmacias.