Parques precintados, cerrados los baños públicos y suprimido el autobús urbano

Benavente se blinda frente al coronavirus. El grupo de emergencia reunido ayer para determinar nuevas medidas a llevar a cabo con el fin de contribuir a la prevención del contagio y evitar, en la medida de lo posible, la propagación del virus, ha optado por extremar la precaución con carácter temporal y atendiendo a las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias y de salud pública competentes. El grupo de emergencias optó, que integran el alcalde y concejales del equipo de Gobierno, además de Policía Local, Bomberos y personal del departamento de Obras, contó en esta ocasión con los portavoces de los grupos en la oposición aunque solo estuvo representado Ciudadanos. La portavoz del PP asistía a un pleno a esa misma hora y no acudió ningún otro representante de los populares.

Entre las medidas adoptadas está que solo permanecerán abiertas las instalaciones de la Casa Consistorial sita en el Plaza del Grano a efectos de información, Registro y Recaudación en horario de 10:00 a 12:00 horas de lunes a viernes y los sábados de10:00 a 12:00 a efectos de Registro. mientras que las instalaciones de la Casa Consistorial sita en el Plaza Mayor y las instalaciones municipales del Centro Cívico permanecen cerradas.

El Ayuntamiento además recomienda que, en la medida de lo posible se acuda a la Casa Consistorial, solamente si se trata de trámites urgentes e inaplazables. Y que los mismos se realicen de manera telefónica o telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o por vía telefónica (980630445). En los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y telemática. Para el caso de atención presencial, se establecerán, si fuese necesario, los turnos imprescindibles para garantizar la prestación del servicio y las medidas de contención de salud pública que refuercen la seguridad de los empleados públicos y de los usuarios, incluyendo el uso de espacios alternativos que garanticen un desempeño más acorde con las medidas preventivas a implementar. Y en todo caso, el aforo máximo por servicio para la atención al público presencial será de una persona por servicio y el resto de ciudadanos deberá permanecer fuera de las dependencias municipales hasta que llegue su turno.

También se ha optado por la suspensión de las licencias otorgadas para la instalación de terrazas y veladores en la vía pública, incluidas las instaladas con elementos permanentes. En este sentido aún ayer algunos establecimientos hosteleros mantenían sus terrazas aunque la decisión mayoritaria de los establecimientos de la zona centro ha sido la ce cerrar ayer mismo. Según explicó el gerente de Ahosbe "desde la asociación sí hemos transmitido que se tomen las precauciones necesarias. La mayoría ha decidido cerrar hoy mismo por colaborar y por un sentido de la responsabilidad que tiene con los propios trabajadores".

Sí ha decidido Ahosbe suspender la Feria del Mini Bocata Gourmet, antes de que se produjera el decreto del cierre de los bares, puesto que "lo que no tiene sentido es que estemos diciendo que la gente no tiene que salir de casa y hacer este evento".

El Ayuntamiento también ha optado por precintar las zonas de juegos y parques infantiles y parques biosaludables de la ciudad. "Pedimos y rogamos a todos los vecinos que respeten y no eliminen las cintas y elementos señalizadores del cierre", señala. Aunque ayer mismo ya un grupo de jóvenes saltándose el precinto optaron por utilizar el parque infantil de la Mota.

Se produce también el cierre al uso de los baños públicos de la Estación de Tren, Parque de la Mota y Prado de las Pavas y se ha suprimido el servicio de bus urbano.

En la calle menos gente de lo habitual en Benavente y en la comarca preocupación por la llegada de personas "de las que habitualmente vienen en agosto", señalaba una mujer al referirse a grupos de familias llegados a Castrogonzalo. Situación similar en pueblos como Vecilla de Trasmonte, o Morales del Rey donde han empezado a llegar madrileños. O en Melgar donde "ha llegado ya hace una semana una italiana". "La gente no tiene conciencia, se deberían haber quedado en su casa", explicaba un joven molesto. "A mí me van a mandar a los nietos de La Rioja, pero es que hace tanto que no los veo", explicaba otro hombre de Benavente.

También han llegado en los últimos días gente de Madrid a Quiruelas y estudiantes universitarios de distintas ciudades a Benavente. "Esto no hay quien lo pare", señalaba un vecino de Manganeses.