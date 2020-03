Nueve localidades se unen para defender la asistencia médica en las zonas rurales

Las localidades de Benavente, Santa Cristina de la Polvorosa, Manganeses de la Polvorosa, Ayóo de Vidriales, Pumarejo de Tera y Morales de Valverde mostraron ayer su adhesión a la campaña "Nuestro médico se queda" con lo que pretenden hacer hincapié en la defensa de los consultorios médicos rurales y su rechazo al Plan de Sanidad que la Junta de Castilla y León ha implando en la Atención Primaria.

Representantes de estos ayuntamientos se reunían ayer en Benavente, desde donde se instaba hace unos días a 56 municipios que forman parte del partido judicial a que se sumen a esta campaña para defender la sanidad pública en el medio rural. "La defensa de los consultorios médicos rurales es algo que Benavente lo considera como propia porque si todos funcionan bien, el sistema no se colapsa", señaló el alcalde de Benavente, Luciano Huerga.

El alcalde de Benavente reiteró el llamamiento al resto de los municipios para que se unan a esta causa "si no compartimos la defensa de la Sanidad en estos municipios, vamos a encontrar un ataque directo a la calidad de vida de estos pueblos y así la gente va a tener menos motivos para seguir viviendo en las zonas rurales", señaló. E hizo hincapié en que "la comarca de Benavente es un ejemplo de lucha por la defensa de la sanidad y plantaremos cara a los planes de la Consejería, que con un ataque directo a los servicios básicos".

Señaló también que "la ideología que nos tiene que mover es la de la unidad y defensa férrea de la sanidad pública en las zonas rurales".

También tomaron la palabra otros representantes municipales como el alcalde de Santa Cristina. Salvador Domínguez explicó que en este pueblo los problemas añadidos llegan ahora porque el médico del pueblo se jubila próximamente. "Las guardias no se cumplen y no se cumplen horarios ni nada de lo que se debería cumplir", explicó. Quiso hacer también un reconocimiento a la labor de los profesionales sanitarios. "Hay que defender el trabajo de los facultativos, porque lo cierto es que el trabajo se les multiplica. En los pueblos no tenemos asistencia básica y más ahora con lo que se nos viene encima", lamentó.

Mientras que el concejal de Manganeses de la Polvorosa señaló que "en nuestro pueblo se ha reducido el horario de atención porque los médicos tienen que ir a otros pueblos".

Los representantes municipales participaron en el acto en el que se colgó una pancarta en el balcón central del Ayuntamiento de la Plaza Mayor de Benavente, simbolizando la adhesión a este movimiento y también tenían previsto colgarla en sus municipios. En el caso de Morales de Valverde lo hicieron en la zona del consultorio médico.

Se han unido a este movimiento localidades como Santa Croya, Melgar de Tera, Castrogonzalo o Cubo del Vino, entre otros.