Santa Croya de Tera ofrece gratuitamente 5.000 metros para una residencia de mayores

El Ayuntamiento de Santa Croya de Tera está dispuesta a ceder cinco mil metros cuadrados de forma gratuita a la empresa del sector asistencia que esté interesada en construir una residencia de mayores de la localidad con al menos medio centenar de plazas "aunque si inicialmente son 25 tampoco sería problema".

La oferta la acaba de hacer públicamente el alcalde de la localidad, Juan José Arenas, tras completar prácticamente la ampliación del casco urbano añadiendo como terrenos urbanizables estos 5.000 metros de una pradera de titularidad municipal de 10 hectáreas de superficie. Para hacer más tentadora la oferta, el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar en la urbanización del terreno, que linda con las piscinas de la localidad y con el campo de fútbol.

Santa Croya de Tera lleva años interesado en promover la instalación de una residencia de mayores y llegó a valorar la cesión de la antigua Escuela de Capacitación Agraria tras negociar con Patrimonio del Estado. Esta vía finalmente no fue posible. El edificio fue enajenado a una empresa.

Con esta ampliación del casco urbano, el Ayuntamiento quiere ampliar los servicios locales en un paraje que ya tiene rango de urbanizable y que podría, de ser necesario, ampliarse en el futuro.

"Hay muchas residencias construidas en espacios reducidos y los mayores no tienen espacio para pasear si no es dentro de las instalaciones. Aquí ese problema no se daría porque hay terreno suficiente para salir a caminar en una zona verde que además está dentro de la localidad, y sin problemas de calles, carreteras y vehículos", indica Arenas.

No hay más condiciones que las estrictamente legales, agrega. Aunque la cesión, al tratarse de un bien de titularidad pública podría estar condicionado a la reversión en caso de cese de la actividad o al cumplirse un determinado periodo de años, un extremo que dependerá del interés que suscite la oferta y de las negociaciones que se mantengan, la gratuidad del terreno y el apoyo en los costes de urbanización, además del espacio elegido, son los principales atractivos de esta oferta pública. Previsiblemente, una condición adicional sería la reserva o prioridad de porcentaje de plazas para vecinos de la localidad.

De cualquier modo, la ampliación del casco urbano está consumada y tan solo, "y no es un problema", tendrían que concretarse con Iberdrola la ampliación del suministro eléctrico.