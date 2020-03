Lidl realiza un estudio para poder ampliar al máximo sus instalaciones

La cadena de supermercados Lidl ha presentado un estudio de detalle al Departamento de Urbanismo para ampliar al máximo el espacio disponible de la parcela que ya ocupa con una superficie comercial en la avenida Federico Silva. El operador busca rentabilizar al máximo la ocupación de la finca sin llegar a superar los 2.500 metros cuadrados que la normativa marca como límite.

La parcela dispone de una superficie de 5.000 metros cuadrados. En la zona sur se alza la edificación comercial con 1.517 metros cuadrados de superficie construida y 1.438 metros cuadrados de superficie útil. En la misma parcela existe una playa de aparcamiento de 2.575 metros cuadrados en la parte norte de la parcela, con 87 plazas, de las cuales 36 van cubiertas con marquesinas para protección solar.

La actuación persigue realizar una reforma de ampliación sobre la edificación existente con un adosamiento al lindero este, que en la actualidad presenta el adosamiento de diversas edificaciones de la parcela contigua. Dado que los parámetros urbanísticos de aplicación sólo prevén la posibilidad de adosamiento para el uso industrial (predominante), pero no para para el uso comercial (complementario), el operador tiene que realizar un estudio de detalle en el que detalla la solución. La propuesta pasa por no realizar retranqueos al no ser obligatorio en parcelas con más de mil metros ni en la fachada ni en los laterales y admitirse paredes medianeras.