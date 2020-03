Santibáñez de Vidriales pide al Gobierno que flexibilice el objetivo de estabilidad, el límite de deuda y la regla de gasto

El Grupo Municipal del Partido Popular de Santibañez de Vidriales, que gobierna en la localidad, ha elevado una moción al Pleno para pedir al Estado que flexibilice el objetivo de estabilidad presupuestaria, el límite de deuda y la regla de gasto para poder afrontar, con los remanentes disponibles, actuaciones municipales que considera necesarias y urgentes.

El ex ministro Cristóbal Montoro impuso esta regulación durante la crisis económica en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Estas medidas siguen vigentes.

En la moción, el grupo de Gobierno en Santibáñez, se pregunta a propósito de la despoblación y de la España Vaciada, "¿Quién va a venir al mundo rural, a un mundo rural donde no se acometen obras de inversión porque a pesar de tener dinero la Ley no nos permite gastarlo, porque a pesar de tener un remanente de tesorería de 1.246.794,05 euros, no se puede acometer una reforma del alumbrado público que a todas luces es obsoleto e ineficiente y que no está generando unos gastos insostenibles?" "En palabras de nuestro gran escritor Antonio Gala "Estamos haciendo un pan como unas hostias", agrega.

La moción pide al Gobierno estatal que tome conciencia de la importancia de empoderar a los gobiernos locales, y en especial a los Ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, "ya que como nuestro poder negociador es ninguno, se nos ha excluido directamente de los intereses generales".

Pide también flexibilidad para que "los Ayuntamientos que tenemos remanente de Tesorería podamos gastar en inversiones sostenibles y necesarias, sin necesidad de tener que aprobar un Plan Económico Financiero (PEF)".

Reclama igualmente que se aborde un nuevo modelo de financiación local en paralelo con el de la financiación autonómica "que es la verdadera asignatura pendiente de la Administración Local, un nuevo sistema de financiación que permita, entre otras cosas, una mayor autonomía en el gasto y nos permita dar cumplimiento, de una vez por todas, al principio de Autonomía Local".

Por último, la moción aboga por la unidad de todos los ayuntamientos. "que apoyen esta moción, que de verdad la "unión haga la fuerza ", expresión esta que deriva de la frase en latín "concordia res parvae crescunt" (las cosas pequeñas florecen en la concordia)", dice literalmente.