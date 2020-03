IU acusa a UGT de tratar de blindar los privilegios de los laborales en el Ayuntamiento

IU y el exconcejal de Personal en el Ayuntamiento de Benavente, Jesús Nieto, han acusado a UGT de no haber querido una RPT objetiva en el Consistorio, sino "su RPT" particular, "que no toque los privilegios del convenio colectivo del personal laboral". Nieto e IU explican que el aumento desproporcionado de personal laboral frente a los funcionarios dotó al Comité de Empresa del personal laboral de mucha más fuerza que la Junta de Personal, el órgano de representación de los funcionarios. Sostienen que UGT para preservar su poder ha negociado solo "para los suyos", al punto de darse "la paradoja de que empleados con menos formación tienen mayores retribuciones".