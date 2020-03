"Exponer mis dibujos a lápiz en Las Ventas supone un escaparate abierto al mundo"

Mer Fidalgo Domínguez, artista del lápiz, expone en Las Ventas. Esta vecina de Santa Cristina de la Polvorosa expondrá su colección "El toreo a lápiz" en la Sala Antoñete, de la Plaza de Toros madrileña del 4 al 14 de junio. Esta joven emplea como herramienta un lápiz para dibujar con detalle la personalidad de toreros ilustres a través de sus retratos, en blanco y negro.

–¿Qué supone para usted exponer parte de su obra en Las Ventas.?

–Supone muchísimo. Tengo nervios por ver cómo lo afrontamos y también estoy encantada de la vida. Madrid es un escaparate al mundo. Todo el mundo taurino gira en torno a Las Ventas, entonces, fenomenal.

–¿Cómo suge la oportunidad de exponer en Las Ventas?

–En Las Ventas hay que solicitarlo. Hay que mandar el material al Centro de Asuntos Taurinos y ellos valoran en base a lo que llevan. En mi caso, lo he solicitado dos años y este es el tercero. Mi sorpresa es haber sido elegida porque, en realidad, en Las Ventas solo se expone en periodo de ferias de San Isidro y es muy poca gente la que expone. Estoy encantada.

–Son dibujos eminentemente taurinos y pintados a lápiz. ¿Por qué esta temática?

–Porque me gusta muchísimo el mundo taurino. Pero, además, en esta exposición van casi todo retratos y sus caras son muy características. Todas tienen muchas cicatrices, mucho reflejo del esfuerzo que ellos hacen trabajando. Y luego los trajes de luces me inspiran un montón.

–¿Cuándo comienza a pintar a lápiz?

–Yo siempre he dibujado, he pintado desde los seis años. Siempre me he centrado más en el óleo, daba cursos de manualidades, óleo y demás. Dibujar me gusta muchísimo y lo he ido dejando por falta de tiempo. Hace tres años surgió la oportunidad de apuntarme a un curso para realizar dibujos y así empecé a obligarme a, al menos un día a la semana, dibujar. Y me gusta tanto, que me quedé dibujando–¿Y en este tiempo cómo ha ido

–En este poco tiempo, ¿ha visto una evolución en sus trabajos?

–Sí, ha habido una evolución, pero quizás más en mí que en mis trabajos. Lo que antes me llevaba mucho tiempo, ahora me lleva menos.

_¿Por dónde empieza una pintura suya? Porque el hiperrealismo de sus cuadros lleva a pensar que el lugar de un dibujo es una fotografía.

–Empiezo a trabajar desde fotografía. Tener una persona parada tanto tiempo es complicado. Tal vez si es algo como una montera o ropa puedo hacer la composición y dejarla. Para elegir la fotografía pues hago todas las que puedo. A lo loco, hasta que sale (se ríe). Intentando también buscar una expresión de cada uno, lo más característico. Intento buscar que en todas queden con un gesto muy propio a la hora de hacer la foto para dibujarlo. El resto de las fotografías las guardo todas.

–¿Qué es lo que te hace decidirte por una fotografía

–Una expresión o cuando hay ropa, hago la composición de lo que yo quiero hacer. En fotografía, lo que yo he hecho de toreros, nunca les mando posar. Siempre aprovecho los momentos de concentradción fuerte. Cuando se están vistiendo o antes de entrar a la plaza.

–¿Qué es lo que le define dibujando?

–Me tiro mucho al retrato. Es lo que más me define. He hecho también retratos de bebés y de gente mayor, que dan mucho juego para dibujar.

–¿Por qué en blanco y negro?

–Siempre me ha gustado mucho la fotografía en blanco y negro. Quizás por eso me tiro más al lapicero y al blanco y negro.

–¿Qué figuras del toreo se pueden encontrar en esta muestra que va a Las Ventas?

–Desde Padilla, Ferreras, Manzanares, Escribano, Miguel Abellán. Ponce y otros. Los toreros que están funcionando ahora.

–¿El trabajo previo al retrato es también laborioso?

–Sí, a los retratos a lo mejor dedico cien horas. Pero no es fácil lograr una cita con estos toreros. Y claro, tampoco torean por aquí en todo el año.

–¿Ha tenido la oportunidad de mostrarles sus retratos?

–Sí, todos los retratos que he hecho. De momento se van sorprendiendo para bien.

–¿Hay algún retrato que le tenga especial cariño?

–Sí, los dos de Padilla. Por varios motivos. Como retrato es el primero que hice a lápiz. También por las circunstancias, puesto que tengo cierta amistad con él y el cuadro lo tiene él.