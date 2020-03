Cruz Roja cubre las necesidades básicas de 171 familias vulnerables y 376 personas

Cruz Roja Benavente cuenta con proyectos de ayuda a personas en situación de necesidad, con las que colabora para paliar su vulnerabilidad hasta donde alcancen sus recursos, tanto materiales como humanos.

Este plan, que pretende la integración completa en la sociedad de estas personas, incluye actuaciones encaminadas a la asistencia básica centrada en la recopilación de alimentos para posteriormente repartirlos entre las personas más vulnerables dentro del municipio y la comarca. A través de este proyecto se intentan mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que carecen de recursos socioeconómicos y cubrir así sus necesidades básicas alimenticias y que en los dos últimos años, lejos de disminuir, han ido en aumento y son ya 376 personas las que directamente son beneficiarios de los alimentos solidarios y otros productos que reparte Cruz Roja. De estas personas, 171 son usuarios, el resto sus familiares que también reciben las ayudas. Y se han contabilizado un total de 599 intervenciones.

Y es que la evolución del empleo no ha favorecido una mejora para muchas de estas familias que, a pesar de tener trabajo, el sueldo no les llega para cubrir las necesidades básicas como alimentos o productos de higiene. "De las familias que vienen a buscar alimentos son muchas familias monoparentales, y también hay muchas que hay miembros de la misma trabajando pero eso no garantiza tener un sueldo suficiente para cubrir las necesidades. Los trabajos son precarios, o a tiempo parcial, y no llegan para una familia".

La entrega de alimentos es temporal y se revisa periódicamente la necesidad de los beneficiarios, a través de informes técnicos. Los productos que se entregan son recogidos a través de dos acciones fundamentalmente. Por un lado, a través del Plan de Ayuda a las personas más desfavorecidas que está cofinanciado por el FEAD (Fondo Europeo de Atención a los Desfavorecidos), en un 85% y en un 15% por el presupuesto de la Administración General del Estado. Estos alimentos se reparten a través de la Fundación del Banco de Alimentos. Por otro lado, a través de las actividades de recogida de alimentos y otros productos de primera necesidad, que se realizan a lo largo del año y donaciones de empresas y particulares. Es lo que Cruz Roja denomina el programó de atención urgente a necesidades básicas, y que viene a cubrir los periodos en los que no se aplica el FEAD.

En estos días se ha iniciado la tercera fase de entrega de alimentos del 2019. En estos momentos Cruz Roja está recogiendo solicitudes, que tendrán que ser valoradas por la trabajadora social para saber si se cumplen unos mínimos requisitos para acceder a las ayudas. A lo largo del año hay otra fase en el mes de junio y otra en noviembre.

En cuanto a las ayudas del FEAD, a lo largo del 2019 se han atendido 116 usuarios de Cruz Roja, lo que supone en total que se han beneficiado de estas ayudas 256 personas de Benavente y de pueblos de la comarca. Y se han realizado 435 intervenciones. "Les hemos donado alimentos, material escolar o productos de higiene. También se les ofrece información, orientación y asesoramiento o derivación a otro tipo de recursos", explica Yolanda Furones Prieto, trabajadora social de Cruz Roja.

No existe un perfil determinado de los solicitantes de estas ayudas pero, según explica Furones Prieto, la mayoría de las veces son las mujeres las que piden la ayuda y de edades entre 30 y 55 años. "Es quizás la edad más significativa", puntualizó.

Arroz blanco, garbanzos cocidos, conservas, pasta alimenticia, tomate frito, galletas, verduras y frutas en conserva, leche, batidos de chocolate o aceite de oliva son algunos de los alimentos que se reparten a través del FEAD.

Las personas necesitadas que no entran en alguna de las fases del FEAD, acceden ayudas que dependen de las donaciones de la ciudadanía. En 2019 fuero 55 los usuarios y 120 los beneficiarios. Además se realizaron 164 intervenciones. "Se trata de familias que llegan en una época del año en que no se está tramitando lo del FEAD. Además de alimentos repartimos productos de higiene, limpieza y, algo muy demandado, alimentación infantil o pañales".

Otra vía de ayuda son los cheque Alimerka de 30 euros para alimentos.