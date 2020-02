El Pleno evidencia discrepancias por el modelo de desarrollo industrial en la ciudad

Benavente acogió ayer dos plenos extraordinarios en los que se realizó un debate mesurado en el que no faltaron los puntos de desencuentro, incluso en los asuntos en los que se contaba con la aprobación por parte de los grupos en la oposición.

El segundo pleno de control y fiiscalización de la actuación de los órganos de Gobierno con relación al proyecto de reindustrialización ha vuetlo a dejar sobre la mesa posturas enfrentadas respecto al futuro de Benavente en manos de la industrialización. en este pleno, solicitado por el PP, no hubo votación. Y se pidieron cuentas por parte del Partido Popular de la inversión promocional del Foro Invest in Cities, y en el Foro Local de Inversión, refiriendo que se han gastado másd e 16.000 euros. En su argumentación se refirió a las alegaciones presentadas por Ciudadanos y pidió explciaciones técnicas al respecto.

Ciudadanos, por su parte, aprovechó la sesión para, una vez más, dejar sobre la mesa su disconformidad por el modelo elegido para el crecimiento industrial de la ciduad. El portavoz, Jesús Saldaña, aseguró la "falta de viabilidad" del mismo y añadió que "con este proyecto no van a tener parcelas que vender en esta legislatura y, si las tuviesen, estarían a precios fuera de mercado, es decir, no son competitivas. Ustedes creen que van bien, pues nos vamos a estrellar. Este proyecto no sale adelante", lamentó, reprochando también el "poco tiempo" dedicado al debate.

La concejal de Urbanismo, Sandra Veleda, quien reprochó la necesidad de este pleno en el que los populares habían dado datos concretos de los gastos realizados y actuaciones llevadas a cabo "porque estáninformados", salió al paso de las críticas de Saldaña y le sugirió que "debería reciclarse o estudiar más a fondo la documentación puesto que o no lo entiende o no le ha dedicado suficiente tiempo. Ofrece colaboración pero todo se queda en palabras porque no le he visto colaboración real en este asunto".

Por suparte, el edil de IU señakló que "no pueden concebir que un gobierno de izquierdas lleve a delante un proyecto avalado técnicamente, que cuenta con un estudio de viabilidad, y apoyado por el resto de administraciones (Junta y Diputación gobernadas por su propio partido), ese es su mantra!", reprochó al PP.

Uno de los puntos de mayor tensión en el debate llegó de la mano del reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 110.414,40 euros. El portavoz de IU explicó que el objeto es reconocer una serie de facturas que en su mayoría llegaron tarde. "El listado facturas corresponden al ejercicio 2019, en su mayor parte al último trimestre, y para las que no existía consignación presupuestaria. Todas se corresponden con gasto corriente y existe consignación presupuestaria para gastos de la misma naturaleza en el presente ejercicio. De los proveedores se deduce que no hay despilfarro".

Su disconformidad con este reconocimiento mostró el portavoz de Ciudadanos, quien votó en contra porque dijo no entender la falta de previsión de estos gastos corrientes. "No tenían consignación cuando se trata se servicios ordinarios. No entiendo que en 2019 no había partida para el gasóleo para pabellones o el alquiler de las luces de Navidad'.

En la misma línea la portavoz del PP, Beatriz Asensio, dijo que su apoyo al reconocimiento sería porque es necesario que los proveedores cobren lo antes posible. PEro arremetió contra la concejal de Hacienda recordándole que en el pleno anterior "eludía su responsabilidad frente al reconocimiento extrajudicial de crédito presentado y lo achacaba a un error técnic. Ahora ¿de quién es la responsabilidad política? y se refirió a un "exceso de gasto sin retención de crédito".

Salió al paso de estas críticas la concejal de Hacienda, Patricia Martín, quien recordó a Asensio que "este reconocimiento no tiene nada que ver con el anterior y el anterio fue una omisión de la administración municipal. No sé si en su ayuntamiento se hace de otra manera, en el que usted trabaja como técnico.. Y como usted es técnico que venga a decir estas cosas al pleno de Benavente me da mucha pena, sabiendo que miente a sabiendas. Lo hace deliberadamente. El presupuesto de 2019 se ha ejecutado bien. Si ve las facturas el registro de entrada es del último mes y algunas del 7 o 10 de enero. Por esto se trae este reconocimiento, porque los proveedores tienen que cobrar". Y sentenció que "el nivel del debate pierde porque miente hasta la saciedad".

Pidió Burón a Asensio que asumiera el PP responsabilidades por los Cuestos de la Mota, la compra de un camión de basura o los programas del toro. "Porque seon muy dados a pedir que se auman responsabilidades'.

Mientras que Asensio le reprochó a Martín que "es usted la que tiene que dar cuentas en esta sesión plenaria y, como sé de lo que hablo, sé que los gastos sin consignación presupuestaria y sin retención de crédito son algo muy grave y por lo tanto, hay que ser consecuente con ello. Yo no vuelvo a hablar de mi trabajo. Aquí estoy como concejala de la oposición y ruego por favor que se me respete".

No hubo debate, en la primera sesión, para la solicitud de declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para el festejo del Toro Enmaromado, un recurrente asunto sobre el que se consigue unanimidad de la corporación y que logró el acuerdo previo.