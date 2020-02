San Damían pide que "no hagamos de la Sanidad un debate político permanente"

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Clara San Damián, salió ayer al paso de las críticas vertidas por el líder autonómico de Podemos, PAblo Fernández, que en su visita a Benavente un día antes pidió su dimisión por afirmar que el hosptial de Benavente tiene 21 especialidades cuando, en realidad son 13. En este sentido, San Damián explicó que "claramente me refiero al Centro de Especialidades y no el hospital" e hizo hincapié en que "Benavente cuenta con excelentes profesionales especialistas, concretamente si quieren lo cuentan conmigo, tenemos Medicina Interna, Traumatología, Ginecología y Obstetricia, Otorrinolaringología, dos Oftalmología, Cirugía, Anestesia, Dermatología, Digestivo, Alergología, Urología sin cubrir, aunque lo haremos en cuanto se pueda, Endocrino, Cardiología, Rehabilitación, Nefrología, Reumatología, Psiquiatría y Psicología, Radiodiagnóstico, y Servicio de atención al usuario. Alguna más en el hospital".

Añadió además que "podemos decir que hay que mejorar la sanidad pública en Benavente, podremos pedir más, y están en su legítimo derecho de pedirlo tanto las plataformas como el alcalde o los ciudadanos y otros partidos políticos. Pero no podemos hacer de la Sanidad un debate político permanente porque hacemos flaco favor a la ciudadanía, a las administraciones públicas. Pongamos en valor lo que tenemos. No pongamos en esta situación a la Sanidad dentro del debate político porque no aporta absolutamente nada. Trabajemos para mejorar y edifiquemos, incluso también desde Podemos. A ver si se suman a la colaboración".